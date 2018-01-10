СДЗ Dallas Lock успешно прошло сертификационные испытания МО РФ

ГК «Конфидент» объявила о том, что СДЗ Dallas Lock сертифицировано на соответствие требованиям МО РФ по профилю защиты ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ, 2 уровню отсутствия НДВ, РДВ, КИКТ. На решение выдан сертификат МО РФ № 3789 от 11 декабря 2017 года (действителен до 11 декабря 2020 года). Действие сертификата распространяется на СДЗ Dallas Lock, выпускаемое в 3 форм факторах: PCI Express, Mini PCI Express и M.2.

СДЗ Dallas Lock — решение уровня платы расширения, предназначенное для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, а также для защиты конфиденциальной информации, в том числе содержащейся в государственных информационных системах и в информационных системах персональных данных.

СДЗ Dallas Lock может использоваться для защиты информации в автоматизированных системах (АС) до класса защищенности 1Б включительно, в ГИС до 1 класса защищенности включительно, для обеспечения 1 уровня защищенности ПДн включительно, в АСУ ТП до 1 класса защищенности включительно.

СДЗ Dallas Lock предназначено для использования на персональных компьютерах, ноутбуках, моноблоках и серверах архитектуры Intel х86-32, x86-64. Решение обеспечивает полноценную поддержку интерфейса UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Реализована поддержка наиболее распространенных файловых систем, включая FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3, Ext4.

Работа СДЗ Dallas Lock не зависит от используемой штатной ОС. Централизованное управление СДЗ Dallas Lock может применяться при защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, так как связь с Сервером безопасности Dallas Lock осуществляется средствами платы СДЗ Dallas lock, без использования инструментов штатной ОС.

Подробнее о СДЗ Dallas Lock можно узнать на странице продукта.