SAP представила HCM Bridge to the Cloud для перевода HR-процессов в облако

SAP SE объявила о выпуске программы HCM Bridge to the Cloud, которая поможет клиентам компании во внедрении SAP ERP Human Capital Management (HCM), в том числе и в облаке. Новый сервис облегчит миграцию на облачное решение SAP SuccessFactors за счет четких рекомендаций, точного прогнозирования результатов, сокращения времени на оценку и формирование бизнес-процессов. Это первый анонс из запланированной на 2018 год серии обновлений, которые помогут клиентам при переходе в облако.

Благодаря миграции на облачное решение SAP SuccessFactors компании смогут пересмотреть и существенно упростить HR-процессы с помощью стандартизированных и оптимизированных бизнес-процессов, создать более привлекательные условия для персонала, перейдя от «HR-технологий» к «технологиям для людей», изменить подход к управлению сотрудниками, благодаря более глубокому анализу. Он позволит HR-специалистам выстроить эффективную систему и быстрее реагировать на происходящие изменения, быть в курсе технологических инноваций и оперативно получать обновления системы, использовать ИТ-ресурсы для повышения стоимости бизнеса и внедрения инноваций.

«Мы все видим, как под влиянием цифровой трансформации меняются бизнес-модели, эти процессы идут во всех отраслях и модифицируют способы взаимодействия бизнеса со своими клиентами, партнерами и сотрудниками, — сказал Грег Томб (Greg Tomb), президент SAP SuccessFactors. — Компании, активно использующие современные инструменты, отмечают улучшение финансовых показателей и большую вовлеченность сотрудников. Мы хотим убедиться, что все наши клиенты пользуются преимуществами инноваций и могут повысить качество работы за счет облачных технологий. Эта программа поможет им двигаться вперед намного быстрее».

Сервисы и инструменты HCM Bridge to the Cloud позволяют перенести в облако только те компоненты, которые на данном этапе необходимы для бизнеса, при этом защищая существующие инвестиции в решениях HCM.

Полный набор услуг и инструментов программы HCM Bridge to the Cloud уже доступен и поможет компаниям при переходе к цифровой HR-трансформации. С помощью решения процесс пройдет более упорядоченно и с минимальными рисками.

Услуги и инструменты программы включают встроенные ускорители конфигурации, библиотеки процессов, а также инструменты интеграции и миграции данных, создание персональной дорожной карты для цифрового преобразования кадровых процессов, поддержку бизнес-кейсов, демонстрирующая рентабельность инвестиций для компании, привлекательные коммерческие условия, отражающие существующие инвестиции.

Портфолио услуг и инструментов позволяет клиентам SAP по всему миру выявлять дополнительные возможности для роста и реализовывать их с минимальными рисками, расширяя и перемещая свои HR-процессы в облачное решение SAP SuccessFactors.