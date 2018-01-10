Pure Storage названа лидером среди флэш-массивов в отчете IDC MarketScape

Pure Storage объявила о том, что ее назвали лидером в международном обследовании флэш-массивов IDC MarketScape за 2017 год.

В отчете IDC MarketScape говорится: «Стратегия компании Pure Storage в области NVMe, облачной предикативной аналитики, высокой удовлетворенности потребителей и технологического обновления по программе Evergreen сделала компанию уникальной в отрасли».

IDC MarketScape представляет собой количественное и качественное обследование ряда характеристик, позволяющих объяснить причины успеха производителя на рынке. IDC MarketScape – это «комплексный набор параметров с оценкой успеха производителя в области реализации платформы хранения данных корпоративного класса для масштабной консолидации смешанных нагрузок, в том числе включающих наиболее критичные приложения».

«За последние два года рынок флэш-массивов (all-flash array, AFA) заметно повзрослел, и сегодня наибольшую дифференциацию между производителями можно разглядеть по их стратегиям развития, по их способности оценивать и повышать удовлетворенность потребителей и управлять циклами обновления технологий, – отметил директор по исследованиям IDC Эрик Бургенер. – Такие производители, как Pure Storage, повышают планку в этой области и ведут к росту удовлетворенности потребителя».

«Для нас большая честь оказаться признаными лидерами рынка AFA в отчете IDC MarketScape за 2017 год, – сообщил главный исполнительный директор Pure Storage Чарльз Джанкарло. – Инновации и постоянный успех Pure в отрасли позволяют нашим клиентам и партнерам создавать лучший мир с использованием данных».

Отчет IDC MarketScape: Worldwide All-Flash Array 2017 Vendor Assessment, doc # US43310017, декабрь 2017 скачать бесплатно можно здесь.