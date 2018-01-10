Продукты Dr.Web совместимы с январскими обновлениями безопасности Windows

«Доктор Веб» сообщила о том, что тестирование продуктов Dr.Web версии 11.0 для Windows, Dr.Web 10.0 для файловых серверов Windows, Dr.Web Enterprise Security Suite 10.0 и 10.1, а также интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk 10.0 и 10.1 подтвердило их совместимость с обновлениями безопасности, выпущенными Microsoft для исправления уязвимостей Meltdown и Spectre, и не препятствуют их установке.

Релиз обновлений Microsoft был запланировал на 9 января 2018 года, однако был перенесен на 3 января и был выпущен в разгар новогодних праздников.

Несмотря на то, что продукты Dr.Web не препятствуют и не препятствовали нормальной работе Windows, в соответствии с общими для всех антивирусных решений требованиями компании Microsoft в продукты Dr.Web были внесены изменения для уведомления ОС о готовности к загрузке и установке упомянутых обновлений безопасности.

Обновление пройдет автоматически. Для повышения безопасности рекомендуется всем пользователям более ранних версий антивируса обновить Dr.Web до версии 11.0.