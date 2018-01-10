Avast представила новую версию Cleanup Premium

Avast выпустила новую версию продукта Avast Cleanup Premium для оптимизации производительности ПК.

Благодаря более чем 10 комплексным функциям, таким как новый запатентованный «Спящий режим», Disk Cleaner и Browser Cleaner, Avast Cleanup — это незаменимый инструмент, позволяющий использовать ваш ПК по максимуму. Disk Cleaner удаляет оставшиеся ненужные файлы более чем 200 приложений, браузеров и даже ОС Windows, а Browser Cleaner устраняет остаточные файлов и файлы cookie из более чем 25 браузеров, включая Edge, Chrome, Яндекс.Браузер, Firefox и IE.

Как следует из отчета о ПК, составленного Avast за третий квартал 2017 года, средний возраст компьютеров по всему миру более пяти лет, что приводит к проблемам с замедлением работы компьютера, поломкам и переполненным дискам. Новый Avast Cleanup Premium позволяет увеличить скорость работы ПК, очистить место на диске, решить общие проблемы и персонализировать работу за компьютером.

«Ноутбуки совершили огромный скачок вперед с точки зрения производительности, ресурсоемкости и необходимого места на диске, но и наша повседневная деятельность в цифровой сфере требует всё большего. Мы все больше полагаемся на ПК, в то время как их производительность и надежность быстро снижается, поэтому мы разработали Avast Cleanup Premium для быстрого и беспрепятственного решения этих проблем для занятых людей. Мы использовали более чем 20-летний опыт разработки широкого спектра функций и интеллектуальных алгоритмов, позволяющих эффективнее работать на новых компьютерах и продлить работу более старых моделей», — сказал Ондржей Влчек, исполнительный вице-президент и генеральный директор по разработке потребительских решений Avast.

Avast Cleanup Premium обеспечивает более высокую производительность, освобождает место на диске и предоставляет надежную поддержку при помощи целого ряда новых функций.

Поддержка: Очищение ПК в один клик. Эта опция позволяет пользователям проанализировать свою систему не прилагая никаких усилий. Сразу после установки программы она начинает сканировать ярлыки, устраняя любые неработающие ссылки, очищает кэш и удаляет cookie-файлы и ненужные файлы с диска.

Спящий режим: запатентованная оптимизация. Запатентованный «Спящий режим» Avast Cleanup — это шаг вперед в области настраиваемого ПО. Многие программы, например, iTunes, Skype или Adobe Reader, обладают рядом служб, загрузочных элементов и запланированных задач, которые остаются активными даже когда программа не используется. Останавливая эту работу при помощи «Спящего режима», Avast отдает приоритет программам, используемым в настоящий момент, что позволяет устройству работать более гладко и быстро.

Очищение диска и очищение браузера: «генеральная уборка» круглый год. Windows и ее программы производят огромное количество остаточных данных, генерируют файлы журнала в фоновом режиме и хранят временные файлы. Функция Disk Cleaner удаляет мусор более чем из 200 приложений и Windows-функций, обеспечивая работу, при которой ничто не занимает ценное место. Функция Browser Cleaner удаляет остаточные ненужные и временные файлы, которые пользователи не в состоянии удалить сами. Функции совместимы с 25 браузерами, включая Internet Explorer, Chrome и Firefox.

Очистка ПО. Функция «Очистка ПО» необходима для удаления раздражающих предустановленных программ, пробных версий и панелей инструментов, которыми вы никогда не пользуетесь, упраздняя таким образом само понятие «предустановленного ПО».

Центр помощи Avast позволяет пользователю отменить почти все оптимизации, совершенные при помощи Avast Cleanup Premium, что означает, что вам не нужно быть профессионалом, чтобы использовать программу. Центр поддержки в реальном времени уведомляет обо всех проблемах, которые вы сможете исправить одним простым кликом.