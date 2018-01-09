«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1.2.4

«Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation 1.2.4, основанной на OPNsense 17.7.11.

В обновленной версии осуществлен переход на PHP 7.1.

Весь перечень изменений в OPNsense 17.7.11 представлен на сайте проекта.

Доработки команды «Смарт-Софт» в релизе Traffic Inspector Next Generation 1.2.4 включают плагин os-proxy-ntlm: NTLM-аутентификация на веб-прокси для тех, у кого нет возможности использовать Kerberos-аутентификацию; полную поддержку кириллических доменов во всех подсистемах, а также настройку SNMP в веб-прокси.