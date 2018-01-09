Qoobi представила на CES 2018 гаджет на советских радиолампах

Qoobi Audio Innovations Company в сотрудничестве с Promwad представила новое беспроводное устройство, которое преобразует цифровую музыку со смартфона в аналоговый формат. Новинка будет представлена с 9 по 12 января на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе.

Это первая разработка Qoobi, созданное для ценителей музыки класса hi-end. Qoobi получает цифровой звук с любого смартфона, преобразует его в аналоговый формат и выводит на домашнюю аудиосистему.

В сердце устройства — радиолампы советского образца, которые до сих пор производятся на заводе в Саратове. Этот завод поставляет две трети мирового объема вакуумных ламп для профессиональной аудиоаппаратуры в Европе, Америке и Азии. Во всем мире осталось всего четыре таких завода.

В 2017 году инновационный дизайн, разработанный компанией Qoobi, был удостоен золотой награды A' Design Award, одной из самых престижных в мире премий в области дизайна.

Разработкой серийного продукта Qoobi занимается независимый дизайн-центр электроники Promwad, который помогает стартапам и зрелым компаниям реализовать свои идеи для рынка электроники в виде серийных продуктов. В портфолио Promwad — более 3 млн выпущенных устройств для заказчиков по всему миру. Ранее они разрабатывали прототипы и серийные изделия для стартапа Lapka, который выкупила американская компания Airbnb.

Генеральный директор Promwad Роман Пахолков отметил: «Проект Qoobi стал для нас вызовом. Для производства корпуса используются нестандартные материалы: внутренняя форма сделана из анодированного алюминия с ручной полировкой, внешняя форма — это призма из тонкого кварцевого стекла, которое охлаждает нагретые радиолампы. Конечно, это выглядит очень эффектно, особенно со светодиодной подсветкой, которая управляется через мобильное приложение».

Посетители выставки CES 2018 смогут оценить звук Qoobi на стенде №51663 в павильоне Eureka Park, где будут представлены избранные стартапы со всего мира.