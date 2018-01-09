Lenovo представила обновленную линейку устройств ThinkPad X1

Lenovo в рамках выставки CES 2018 представила обновленную линейку ThinkPad X1. В нее вошли самые тонкие и легкие устройства премиального уровня, сочетающие высокую производительность и новейшие технологии. Новые X1 Tablet, X1 Carbon и X1 Yoga поддерживают ряд передовых технологий, например, Dolby Vision HDR.

X1 Carbon и X1 Yoga – это первые ПК, которые поддерживают вывод изображений с широким динамическим диапазоном (HDR) Dolby Vision. Новый 13-дюймовый форм-фактор модели X1 Tablet с дисплеем 3K, совместимым с HDR. Для веб-камеры ThinkShutter предусмотрена для обеспечения большей конфиденциальности, есть универсальное питание с USB Type-C для кроссплатформенный совместимости и универсальные стыковочные решения, обеспечивающие широкую совместимость и защиту от блокировки клавиатуры.

ThinkPad X1 Tablet оснащается процессорами Intel Core 8 поколения и полноценной клавиатурой ThinkPad, сенсорным 13-дюймовым дисплеем формата 3К HDR Ready и цифровой ручкой Lenovo Pen Pro. Долговечность ThinkPad, протестированная в соответствии со стандартом Mil-Spec, и повышенная безопасность данных благодаря наличию инфракрасных камер, считывателя отпечатков пальцев и поддержке сервиса Windows Hello.

X1 Carbon по-прежнему остается самым легким в мире 14-дюймовым коммерческим ноутбуком благодаря прочному корпусу, выполненному с использованием композита из углеродного волокна. X1 Yoga – единственная модель в мире с поддержкой технология LTE-A.

Модели X1 Carbon и X1 Yoga доступны с новым дисплеем, который обладает широким цветовым охватом со 100% покрытием цветового пространства Adobe RGB и имеет максимальную яркость 500 нит. Технология Dolby Vision HDR предлагает широкий динамический диапазон благодаря большой яркости и контрастности, а также полный спектр насыщенных цветов. Кроме того, модель X1 Carbon может комплектоваться сенсорным покрытием с функцией multi-touch.

Одной из главных современных проблем является сохранение конфиденциальности. Чтобы решить проблему безопасности веб-камеры Lenovo разработала технологию ThinkShutter Camera Privacy для X1 Carbon и X1 Yoga. Специальная крышка закрывает веб-камеру, когда она не используется.

ThinkPad X1 Carbon совместим с широким списком аксессуаров, среди которых новая подключаемая док-станция со стандартными разъемами USB-C, обеспечивающая большую гибкость и защиту устройств. Пользователи могут выбрать и альтернативные форматы подключения, включая USB-C и Thunderbolt 3. При работе с док-станцией также обеспечивается зарядка аккумулятора ThinkPad.

Crystal Image – улучшенная версия предустановленного ПО с минимальным количеством приложений, основанная на уже известной системе Microsoft Signature. ThinkPad Crystal Image создает основу для будущих развертываний и обработки образов с помощью Microsoft AutoPilot.

Планшет ThinkPad X1 Tablet был разработан, чтобы выдерживать эксплуатацию даже в сложных условиях. Устройство протестировано в соответствии со стандартом MIL-SPEC. Обновленное 3 поколение ThinkPad X1 Tablet оснащено процессором Intel Core для обеспечения высокой производительности. Опционально модель может использоваться с новой цифровой ручкой Lenovo Pen Pro, которая распознает до 4096 уровней нажатия. ThinkPad X1 Tablet имеет 13-дюймовый экран и инфракрасную камеру для распознавания лица владельца.

ThinkPad X1 Carbon 6 поколения – самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук, предназначенный для эксплуатации как в офисе, так и в самых сложных условиях. ThinkPad X1 Carbon поддерживает соединение с устройствами стандарта USB-C, а высокая чувствительность новых микрофонов с технологией 360о Far-Field Communication обеспечивает эффективную работу на расстоянии до четырех метров. Для повышенной безопасности может использоваться специальная крышка ThinkShutter для встроенной веб-камеры.

В ThinkPad X1 Carbon также реализована поддержка нового стандарта передачи данных LTE-A, позволяющего всегда оставаться на связи. К достоинствам можно отнести до 15 часов6 автономной работы от одной зарядки аккумулятора. За 1 час зарядки функция Rapid Charge обеспечивает до 12 часов непрерывной работы. Аутентификация доступа возможна благодаря сканеру отпечатка пальцев и функции распознаванию лица с помощью Windows Hello.

ThinkPad X1 Yoga 3 поколения является самым функциональным устройством класса 2-в-1 и сочетает в себе все инновационные возможности X1 Carbon. ThinkPad X1 Yoga поддерживает работу цифровой ручки ThinkPad Pen Pro и может использоваться как в режиме планшета, так и в качестве ноутбука. Устройство создано на базе процессора Intel Core 8 поколения и оборудовано HDR-дисплеем Premium Dolby Vision. Как и в других моделях новой серии, в ThinkPad X1 Yoga представлены микрофоны 360o Far-Field Communication и крышка ThinkShutter для безопасной работы с веб-камерой.

Благодаря поддержке стандарта LTE-A ThinkPad X1 Yoga позволит пользователям получать и передавать необходимые данные, когда это необходимо. Кроме того, модель прошла 12 тестов Mil-Spec и более 200 проверок качества.

Для серии ThinkPad X1 доступен широкий список дополнительных аксессуаров, которые повышают удобство использования на работе или дома. Монитор ThinkVision X1 с обновленным 27-дюймовым UHD-дисплеем и тонким профилем. Дисплей обладает широким цветовым охватом с покрытием более 99% цветового пространства sRGB. Разрядность цвета составляет 10 бит. Устройство поддерживает интерфейс Тhunderbolt, а интегрированная веб-камера оснащена системой «Мото-камера» с микрофонами, которые автоматически поднимаются и опускаются, когда это нужно пользователю.