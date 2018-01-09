Honor начала продажи смартфона View 10 с ИИ и представила красный Honor 7X

Бренд Honor (Huawei) объявил о начале продаж смартфона View 10 на зарубежных рынках и представил ограниченную серию смартфонов Honor 7X в красном цвете корпуса, выпущенную специально к открытию выставки потребительской электроники CES 2018 в Лас-Вегасе.

В 2017 году Honor занял первое место по объему продаж в Китае среди интернет-брендов смартфонов. Особенно успешными для Honor оказались результаты продаж в «черную пятницу» в США и Европе.

«Как лидер сегмента интернет-брендов, Honor стремится завоевать сердца молодежи и людей, не стареющих душой, — сказал президент Honor Джордж Чжао. — Благодаря уникальной модели бизнеса, опирающейся на продажи через интернет, качественным продуктам и привлекательным ценам мы добились успеха в Китае и активно завоёвываем международный рынок. Теперь наша цель — войти в пятерку крупнейших брендов смартфонов к 2020 году».

Придерживаясь международной стратегии, Honor работает совместно с крупнейшими компаниями из различных отраслей, среди которых Microsoft, Monster и Snapchat, чтобы оптимизировать популярные приложения и сервисы для своих смартфонов.

Honor стал одним из первых, кто оснастил свой смартфон выделенным модулем нейронных вычислений (NPU), который значительно превосходит показатели устройств на базе CPU/GPU. Интеграция нейронного модуля позволяет процессору Kirin 970 быть в 25 раз более производительным и в 50 раз более эффективно использовать энергию.

При создании модели View 10 Honor тесно сотрудничал с Microsoft, что позволило значительно усовершенствовать переводчик Microsoft Translator. Благодаря искусственному интеллекту, встроенный в Honor View 10 Accelerated Translator способен переводить текст даже без подключения к интернету. Процессор Kirin 970 с нейронным модулем ускоряет процесс перевода текста на 500% по сравнению с другими смартфонами, оснащенными таким же приложением.

«Microsoft рад работать вместе с Honor над совершенствованием Microsoft Translator, чтобы сделать это приложение привлекательным и доступным для более широкого круга пользователей. Мы будем продолжать сотрудничество и совершенствовать новые технологии», — сказал технический специалист Microsoft в области искусственного интеллекта и исследований Сюэдун Хуан.

Во время фестиваля шоппинга «Double 12», всего через неделю после начала продаж в Китае, Honor View 10 стал самым продаваемым смартфоном в ценовом сегменте свыше $460. Пользователи в Индии и Западной Европе (Соединенное Королевство, Франция, Германия, Италия и Испания) смогут приобрести Honor View 10 уже с 8 января 2018 г.. Позднее новая модель станет доступна в России и Малайзии.

Представленный в конце 2017 года Honor 7X стал первым смартфоном, оснащенным дисплеем Honor FullView Display с соотношением сторон 18:9. Большой экран обеспечивает повышенный визуальный комфорт, в особенности во время воспроизведения игр. Заслуживает внимания и функция разделения экрана, позволяющая удвоить продуктивность при работе с двумя приложениями одновременно. Двойная основная камера, состоящая из 16 МП 2 МП модулей с относительным отверстием F/0.95–F/16 и фазовым автофокусом PDAF гарантирует снимки профессионального качества и возможность фотографировать практически при любых условиях освещения.

В дополнение к черному, синему и золотому цветам корпуса Honor представил ограниченную серию Honor 7X в красном цвете в количестве всего 20 000 штук. Красные смартфоны появятся в продаже в США, России, Индии и Западной Европе (Соединенное Королевство, Франция, Германия, Италия и Испания) уже в ближайшее время.