Canon обновила линейку PIXMA G со встроенной системой СНПЧ

Canon объявила о скором выпуске новых струйных печатающих устройств со встроенной системой СНПЧ вместо картриджей, преемников существующей серии Canon PIXMA G. Высокопроизводительные, простые в использовании и компактные принтеры серии PIXMA G созданы для экономичной печати в больших объемах. Они подходят для домашнего использования, домашних офисов и небольших компаний.

В новый модельный ряд принтеров серии PIXMA G войдут: PIXMA G1410 — струйный принтер для очень больших объемов печати с рекордно низкой стоимостью отпечатка, PIXMA G2410 — высокопроизводительное струйное многофункциональное устройство для печати, копирования и сканирования, PIXMA G3410 — высокопроизводительное струйное многофункциональное устройство «3 в 1» с подключением по Wi-Fi, поддержкой печати со смартфонов и планшетов, копирования и сканирования из приложения Canon PRINT, и PIXMA G4410 — компактное струйное многофункциональное устройство «4 в 1» с автоматической подачей документов (ADF) на 20 листов, беспроводным подключением к смартфонам и планшетам, с большим ресурсом печати и низкой стоимостью одной страницы, а также встроенным факсом.

Струйные устройства серии PIXMA G созданы для экономичной печати больших объемов — дома, в обычном или домашнем офисе. Новые модели эффективны при выполнении любых задач, при этом они снижают эксплуатационные расходы и позволяют напечатать больше.

В новых принтерах сделан упор на увеличенный ресурс печати: можно напечатать до 6000 страниц черными или до 7000 страниц цветными чернилами. Это значит, что не придется часто перезаправлять устройство, а стоимость каждого отпечатка будет минимизирована.

Функция автоматического включения и выключения помогает сберечь электроэнергию, когда устройство не используется.

Оригинальные чернила Canon — черные на основе пигмента и цветные на основе красителя — позволяют получать отпечатки высокого качества, с четким текстом и яркими цветами. Все модели серии могут печатать фотографии без полей вплоть до формата А4.

При разработке новых струйных устройств серии PIXMA G в компании сделали главный акцент на производительность и функциональность: прозрачные емкости для чернил, расположенные спереди, позволяют определить уровень; удобная конструкция бутылочек с чернилами сводит к минимуму брызги и протечки; а за счет особой конструкции принтера перезаправка проходит быстро.

Даже на обычной бумаге простые в установке и эксплуатации струйные устройства PIXMA G дают отпечатки высокого качества. Модели PIXMA G2410 и PIXMA G3410 оснащены новым монохромным сегментным ЖК-дисплеем диагональю 1,2 дюйма, а модель PIXMA G4410 — двустрочным монохромным сегментным ЖК-дисплеем. Удобный дисплей помогает рациональнее использовать рабочее время, быстро копируя документы, проверяя подключение Wi-Fi и устраняя неполадки.

Фирменные печатающие головки Canon FINE обеспечивают высокую производительность и долгую службу новых принтеров: если вам нужно напечатать важный объемный документ для собрания, вы можете положиться на принтер серии PIXMA G. Герметичные трубки для подачи чернил гарантируют качественную печать, при которой каждый последующий отпечаток так же хорош, как предыдущий.

Модели PIXMA G4410 и PIXMA G3410 поддерживают беспроводную печать по Wi-Fi с ПК, ноутбуков и смарт-устройств. Приложение Canon PRINT позволяет печатать, сканировать и копировать документы, а также обслуживать принтер. Через приложение Canon PRINT можно также получить доступ к службе PIXMA Cloud Link, чтобы удаленно печатать фотографии и документы из таких облачных сервисов, как Facebook, Google Диск, Dropbox, Instagram и других.

Обе модели совместимы с технологией Mopria на Android, поэтому для печати вам не потребуется скачивать дополнительные приложения. Модель PIXMA G4410 поддерживает Apple AirPrint, так что пользователи совместимых устройств iOS тоже могут печатать напрямую.

Принтеры PIXMA G4410 и PIXMA G3410 могут работать одновременно с двумя типами соединения: традиционным Wi-Fi через роутер и прямым беспроводным подключением или режимом точки доступа без роутера, что значительно упрощает подключение смарт-устройств к принтеру.

Система подачи бумаги с тыльной стороны, вмещающая до 100 листов обычной бумаги, обеспечивает прохождение самых разных типов носителей, включая глянцевую квадратную фотобумагу 13 x 13 см.

Программа PosterArtist Lite позволяет создавать и печатать привлекательные плакаты и брошюры для любых задач бизнеса. Приложение Canon Message In Print обеспечит невидимые послания на фотографиях, напечатанных с помощью PIXMA G3410 и PIXMA G4410. Можно добавить на фото анимацию, URL-ссылку или текст, которые получатель расшифрует через приложение. Онлайн-платформа My Image Garden совместима со всеми принтерами серии PIXMA G. Поддерживаются такие функции, как печать снимков по шаблону и печать из видеозаписей Full HD.

Также доступны работы художников и фотографов, размещенные на бесплатной онлайн-платформе Canon Creative Park, — трехмерные модели, открытки, рамки, маски и многое другое.

Функции Smartphone Capture & Copy в приложении Canon PRINT позволяют конвертировать сканы в формат PDF. На модели PIXMA G4410 также можно делать копии двусторонних удостоверений личности: просто отсканируйте обе стороны карточки и распечатайте их на одном листе.

Компактные струйные устройства серии PIXMA G предлагают не только качественную печать в больших объемах, но и экономят пространство.