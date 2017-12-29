Softline подтвердила соответствие ISO 37001

Softline прошла аудит на соответствие ISO 37001:2016, проведенный международной организацией PECB Group, и стала одной из первых в мире компаний, подтвердившей высокий уровень системы антикоррупционного менеджмента этому стандарту.

Результаты аудита подтверждают, что в Softline внедрена и успешно функционирует система менеджмента противодействия коррупции, которая вобрала в себя все лучшие международные практики. Система антикоррупционного менеджмента позволяет свести к минимуму риски возникновения коррупции, как внутри компании, так и во внешних взаимоотношениях, а также повышает уровень доверия деловых партнеров.

Внедренная система развивает риск-ориентированный подход, который Softline применяет в различных аспектах управления. Уже много лет в компании внедрена и развивается система менеджмента качества, которая в 2017 году прошла сертификацию согласно новой версии стандарта ISO 9001:2015, с 2016 года система информационной безопасности Softline подтвердила соответcтвие ISO 9001:2013.

ISO 37001:2016 – стандарт, разработанный международной организацией по стандартизации, и устанавливающий требования по созданию, внедрению и функционированию системы антикоррупционного менеджмента. Принятие обязательств по его исполнению добровольное, оно свидетельствует о приверженности высоким этическим стандартам деловой культуры и стремлении внедрять передовые практики в области менеджмента для их поддержания. Следование стандарту, позволяет предотвращать коррупционные риски, тем самым повышая темп экономического роста и привлекательность компании для партнеров и инвесторов.

«Мы убеждены в том, что соблюдение стандартов по противодействию коррупции, которых придерживаются крупнейшие компании во всем мире, – одно из важных условий устойчивого развития бизнеса и оздоровления деловой среды. Мы гордимся тем, что Softline вошла в число компаний, подтвердивших соответствие стандарту ISO 37001. Softline – первая в России компания в сфере информационных технологий, которая открыто заявляет о нулевой толерантности к коррупции и призывает к этому своих партнеров. В Softline внедрены мировые практики по противодействию коррупции. Эта инициатива поддерживается различными подразделениями компании, слаженная работа которых позволила успешно пройти сертификационный аудит. В наших планах — масштабирование внедренных процессов и процедур на офисы компании во всем мире и выстраивание службы Compliance», – сказал Владимир Разуваев, директор по правовому обеспечению и Compliance ГК Softline.

«В Softline системы менеджмента внедрялись в разное время и сертифицированы в различных организациях, все они взаимосвязаны и интегрированы, что позволяет нам достигать успеха в каждом из аспектов менеджмента с максимальной эффективностью, - отметил Дмитрий Ширшов, директор по качеству ГК Softline. – Основа разработки систем управления – процессный и риск-ориентированный подход. Для нас ценно то, что соответствие наших систем требованиям международных стандартов ISO получает подтверждение крупнейших международных органов по сертификации: BSI, SGS, PEСB».