Smart Engines протестировала системы «Эльбрус» в задачах компьютерного зрения

Специалисты компании Smart Engines провели сравнительное тестирования возможностей вычислительных комплексов с процессорами «Эльбрус» для решения задач компьютерного зрения.

Перечень исследуемых устройств включает: Эльбрус 101-PC — компактная рабочая станция на базе микропроцессора Эльбрус-1С+; Эльбрус 401-PC — персональный компьютер на базе микропроцессора Эльбрус-4С; Сервер Эльбрус-4.4 — 4-процессорный сервер на базе Эльбрус-4С; Эльбрус 801-PC — рабочая станция на базе микропроцессора Эльбрус-8С и Эльбрус-8.4 — 4-процессорный серверный модуль на основе Эльбрус-8С.

В качестве прикладного ПО для исследования была выбрана многоплатформенная технология Smart IDReader, которая позволяет распознавать удостоверяющие документы из видеопотока, фотографий или сканов документов. Приложение было скомпилировано под архитектуру «Эльбрус» из исходного кода и запускалось в нативном режиме. При этом была обеспечена поддержка распараллеливания на максимально доступное число потоков.

Исследование проводилось для следующих типов документов: паспорт РФ, биометрический паспорт РФ (заграничный паспорт), водительские права РФ, водительские права Великобритании, немецкие ID-карты и лист нетрудоспособности (больничный лист).

Для оценки производительности измерялось чистое время распознавания одного изображения (скана или фотографии) без учета времени загрузки изображения из файла. При этом документ на изображении мог быть произвольным образом повернут. Итоговое время распознавания определялось как среднее по 100 изображениям каждого документа.

Количественные результаты тестирования — время обработки одного изображения для двух режимов работы: последовательного распознавания изображений и распознавания с поддержкой распараллеливания вычислений, представлены в таблицах ниже.

В случае, когда запущены несколько процессов распознавания итоговое время включало время загрузки изображений из файла.

Полученные результаты показали, что все участвующие устройства на основе процессоров «Эльбрус» обеспечивают время распознавания, соответствующее промышленным решениям по распознаванию документов. Так в режиме распараллеливания вычислений время распознавания паспорта РФ на компактной рабочей станции Эльбрус 401-РС составляет меньше чем 1,5 с, а на топовом Эльбрус-8.4 всего 0,11 с. При этом все серверные решения для задач с высокой степенью параллелизма продемонстрировали ускорение в 3-4 раза.