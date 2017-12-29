«Ситилинк» завершила год охватом последнего города-миллионника

«Ситилинк» объявила о завершении 2017 года декабрьскими открытиями новых магазинов в четырех городах. Онлайн-ритейлер охватил последний город-миллионник, в котором до сих пор не присутствовал, и запустил экспериментальный формат- шоу-рум.

Сразу в четырех городах электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл магазины электронной торговли в декабре: в Пятигорске, Омске, Белгороде и Новороссийске. На сегодняшний день федеральная сеть насчитывает уже 44 магазина торговли в 35 городах.

Новые центры терминальной торговли включают от 5 до 10 тысяч наименований товаров. Зона локализации товаров, как обычно, занимает около 80 % от площади магазина, а зона обслуживания с терминалами около 20%. Ситилинк предлагает широкий ассортимент компьютерной цифровой, бытовой и садовой техники, офисной мебели и других категорий более чем 700 ведущих брендов. Возможность покупки «здесь и сейчас» - огромный плюс для горожан, которым больше не надо ждать доставку в течение нескольких дней.

«Ситилинк» пришел в Пятигорск с новым форматом. Традиционно федеральный дискаунтер развивает розничную сеть центров терминальной/электронной торговли без витрин, полок и выкладки товара. Объект в Пятигорске отличается наличием реальных витрин с демонстрационными моделями товаров из ключевых категорий ассортимента.

«Ситилинк» по-прежнему остается в поле электронной торговли, так как форма заказа остается прежней – через электронные терминалы или сайт. Формат разработан специально для малых городов с населением 100К+ тысяч, где для покупателя предварительное знакомство с товаром играет существенную роль при выборе магазина и совершении покупки.

«Ситилинк» охватил последний город-миллионник, в котором до сих пор не присутствовал − Омск, где накануне открытия, 14 декабря, прошла пресс-конференция «Драйверы и барьеры российского e-commerce». Спикерами от «Ситилинк» выступили генеральный менеджер электронного дискаунтера Михаил Славинский и директор розничной сети Александр Лозовский, которые представили свою оценку современного рынка онлайн- торговли. Также в мероприятии приняли участие президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров и руководитель департамента развития потребительского рынка министерства экономики Омской области Ирина Баранова.

Спустя неделю магазины «Ситилинк» появились сразу в двух городах: Белгороде и Новороссийске.

«В этом году все запланированные открытия состоялись, а поставленные задачи успешно реализовались. Мы продолжаем работать над тем, чтобы быть ближе и понятнее нашему покупателю. Поэтому не боимся экспериментировать с новыми форматами, как в Пятигорске. На следующий год мы планируем открыть порядка 30 новых магазинов разного формата и продолжать радовать наших клиентов своими уникальными акциями и выгодными предложениями»,- комментирует директор розничной сети «Ситилинк» Александр Лозовский.