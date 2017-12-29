Fly представила недорогой смартфон Power Plus XXL с мощной батареей. Цена

Fly анонсировала начало продаж нового смартфона с увеличенным объемом аккумулятора. Смартфон Fly Power Plus XXL (FS530) удовлетворит потребности пользователей, которые ценят автономность работы: новинка получила батарею емкостью 4900 мАч,

При достаточно высокой производительности и широком ярком дисплее Fly Power Plus XXL может продолжительное время обходиться без подзарядки. X-life батарея обеспечивает работу гаджета до 20 часов в режиме непрерывного разговора, до 6 часов работы в интернете и до 100 часов воспроизведения аудиозаписей.

Fly Power Plus XXL получил емкостный 5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1280 х 720 пикселей. IPS матрица позволяет просматривать изображение под углом до 178° без искажения цвета, а также обеспечивает естественную цветопередачу, высокую яркость и контрастность.

В дополнение к классическому черному цвету, Fly Power Plus XXL доступен в ярком красном исполнении и нежном цвете «шампань». За счет использования емкого аккумулятора, толщина смартфона составила 10,4 мм при габаритах корпуса 147 x 74 мм.

Основная камера с разрешением 8 МП оснащена автофокусом, вспышкой и предлагает широкие возможности выбора режимов съемки. Смартфон оснащен встроенным накопителем емкостью 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 64 ГБ с помощью карт памяти microSDHC.

Новинка работает под управлением популярной ОС Android 7, которая обеспечивает оптимальную и стабильную работу всего смартфона. Четырехъядерная архитектура процессора MT6737, работающего с тактовой частотой 1,3 ГГц, в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти позволяют работать с ресурсоемкими приложениями.

Новинка поддерживает работу 2 активных SIM-карт, а также LTE 4G соединение. На Fly Power Plus XXL распространяется 1 год гарантии от производителя. Приобрести новинку можно в салонах сотовой связи «Евросеть».

Смартфон Fly Power Plus XXL уже поступил в продажу по рекомендованной цене 6990 руб.