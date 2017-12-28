ZTE начала российские продажи смартфона Blade A520C. Цена

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade A520C.

ZTE Blade A520C — смартфон с лаконичным дизайном и 5-дюймовым HD IPS-экраном. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами и сетями LTE. Встроенная память смартфона составляет 16 ГБ, а если этого недостаточно, в ZTE Blade A520C предусмотрен отдельный слот для карты памяти microSD с максимальным объемом до 128 ГБ.

Смартфон оснащен фронтальным 5 МП сенсором для съемки качественных селфи и 8 МП основной камерой со вспышкой, возможностью съемки HD-видео 720p и настройки фотопараметров.

Благодаря малому энергопотреблению, A520C может работать в режиме разговора до 16 часов, что является впечатляющим показателем для смартфонов такого класса. Также смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки Quick Charge 2.0 от Qualcomm, способную зарядить батарею до 60% за 30 минут.

ZTE Blade A520C подключается к интернету и аксессуарам с помощью Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1. Смартфон базируется на современной ОС Android 7.1 (Nougat) с оболочкой MiFavor 4.2 UI и поддерживает современную систему навигации ГЛОНАСС.

Смартфоны представлены в собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн», салонах дилеров «Билайн», а также в интернет-магазине, а до конца декабря появятся в продаже и у других ритейлеров. Рекомендованная розничная стоимость смартфона составляет 6990 руб.