Сеть «Мегафона» стандарта LTE Advanced доступна абонентам 38 российских регионов

«Мегафон» объявил о том, что его сеть нового стандарта LTE Advanced, также называемого 4.5G, обеспечивающего скорость передачи данных до 300 Мбит/с, доступна абонентам в 38 российских регионах – больше, по данным компании, чем у любого другого оператора.

Сеть работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Перми и Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Омске, в Приморье, Южном Сахалине и других регионах России. На этой неделе «МегаФон» запустил сеть LTE Advanced во всех регионах Сибирского филиала, куда входят 9 субъектов Российской Федерации и где проживает более 10 млн жителей.

Скорости мобильного интернета при использовании технологии LTE-A в 4 раза превышают скорости обычного 4G, достигая 300 Мбит/с. Технология LTE-A позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры.

По данным Роскомнадзора, с начала 2017 г. количество базовых станций, использующих технологию LTE в России увеличилось на 45%. «Мегафон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE (более 60 тыс.), так и по числу действующих БС всех сетей (более 200 тыс.).

В сети «Мегафон» на конец 3 квартала зарегистрировано 14,2 млн мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44% в течении 2017 г. Ежемесячный трафик на абонента «Мегафона» в третьем квартале и составляет 6,7 ГБ и вырос за год на 60%.