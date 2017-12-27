«Галактика» и «Юнитера» предложат системы управления ремонтами и сервисными службами

«Галактика» и «Юнитера» заявили о старте сотрудничества. Партнерство позволит российскому разработчику информационных бизнес-систем, корпорации «Галактика», и системному интегратору «Юнитера» объединить усилия и сформировать для рынка уникальное предложение в области комплексных систем управления ремонтами и сервисными службами.

По условиям партнерского соглашения корпорация «Галактика» в виде решения «Оптимайзер» получает инструментарий для решения задач мобильного функционала технического обслуживания и ремонтов оборудования, а также контроля, планирования и оптимизации деятельности полевых специалистов.

Корпорация «Галактика», в свою очередь, предоставляет «Юнитера» доступ к системе управления промышленными активами и надежностью «Галактика ЕАМ».

На сегодняшний день подобные решения востребованы в электросетевой отрасли, нефтегазодобывающей, нефтехимической промышленности, на предприятиях горнодобывающей и металлургической отраслей, в сфере машиностроения, сервисных организациях, телеком-индустрии и других отраслях.

По словам генерального директора «Юнитера» Тимура Берда, соглашение с «Галактикой» в перспективе обеспечит компаниям лидерство на рынке РФ в области комплексных систем управления ремонтами и сервисом.

«Сотрудничество предоставит заказчикам комплексные продукты, которые полностью отвечают задачам импортозамещения, так как решения корпорации и нашего партнера включены в Единый реестр Минкомсвязи России. Консолидация наших усилий откроет новые рынки и позволит расширить клиентскую базу обеих компаний. В дальнейшем мы планируем расширение партнерского взаимодействия и по другим решениям корпорации, таким как «Галактика ERP» – комплексная высокопроизводительная система управления ресурсами», – отметил член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков.

«Корпорация «Галактика» развивает стратегию привлечения опытных отраслевых экспертных организаций и системных интеграторов для реализации совместных проектов на платформе «Галактика ЕАМ». Большой опыт внедрения аналогичных проектов на основе решений западных конкурентов позволяет новым партнерам корпорации «Галактика» без особых проблем освоить отечественную систему и выполнять новые проекты в полном соответствии с требованиями импортозамещения. По оценке специалистов «Юнитера», при разработке системы «Галактика ЕАМ» использовались самые передовые современные технологии и методологии, а сама система ничем не уступает, а по многих параметрам и превосходит более дорогостоящие иностранные решения», - сказал вице-президент корпорации «Галактика», руководитель дирекции ЕАМ Александр Бургардт.