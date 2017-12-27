DataLine запустила модуль NORD-4 и представила планы на 2018 год

DataLine ввела в эксплуатацию последний энергоцентр NORD-4. Теперь дата-центр запущен полностью. Это один из крупнейших коммерческих дата-центров России: его установленная мощность - 20 тыс. кВА, количество стойко-мест - 2016. Таким образом, общий объем дата-центров DataLine на сегодня составляет 4711 стоек.

Первые залы NORD-4 заработали в феврале 2015 г. Дата-центр спроектирован и построен в соответствии со стандартами TIER III Uptime Institute. В июне 2015 г. DataLine получила сертификат на проект (Design), а в марте 2016-го сертифицировала готовый проект (Facility). В конце 2017 года пройдена сертификация процессов эксплуатации дата-центра (Operational Sustainability) первого энергомодуля NORD-4.

В дата-центре NORD-4 также расположены резервные офисы для клиентов компании: open space, выделенные рабочие места, переговорные комнаты и столовая. В офисное крыло проведены инженерные коммуникации, телефония и Интернет, помещение имеет отдельный вход с ресепшн. У новых залов NORD-4 уже есть несколько крупных заказчиков. В настоящий момент идет установка клиентского оборудования.

«NORD-4 - наш самый масштабный и амбициозный проект. В нем мы реализовали накопленный опыт в проектировании, строительстве и эксплуатации дата-центров. – отметил генеральный директор DataLine Юрий Самойлов. – Запуск последнего энергоцентра - главный итог 2017 года для компании».

Компания DataLine также поделилась планами на 2018 год. В первом квартале планируется запуск нового зала в дата-центре OST на 120 стоек. Кроме того, компания находится в процессе выбора площадки под строительство нового дата-центра в Москве. Ожидаемая проектная емкость нового ЦОД - не менее 1000 стоек. Дальнейшее расширение мощностей сохранит за DataLine лидерскую позицию в рейтинге коммерческих дата-центров в России.