Cloud4Y представила сервис рассылок электронных писем

Cloud4Y в рамках расширения продуктового портфеля представила новую услугу email-рассылок для отправки электронных писем партнерам, клиентам и подписчикам.

Как рассказали в компании, решение является эффективным бизнес-инструментом маркетинга, который позволит корпоративным клиентам сервиса добиться повышения продаж товаров и услуг.

Основными преимуществами услуги email-рассылки от Cloud4Y являются удобство продуманного web-интерфейса и высококонкурентная цена. Широкий функционал сервиса включает в себя продвинутый редактор писем, удобную загрузка контактов, отправку писем по расписанию и системы сбора подробной статистики, аналитики и online трекинга с возможностью разделения получателей на группы по географическому признаку.

Клиенты могут выбирать между разовой рассылкой и ежемесячной подпиской. В обоих случаях тарификация начинается от 5000 получателей. Конфигуратор цен доступен на сайте компании.