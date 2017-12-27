Bitrix24 и NicGrade объединили продажи и маркетинг

NicGrade и Bitrix24 объявили о завершении интеграции платформы автоматизации маркетинга NicGrade и облачных инструментов для бизнеса Bitrix24.

Результатом интеграции стала возможность двусторонней передачи данных между профилем лида в платформе и профилем: лида, контакта, компании, сделки в Битрикс24 CRM. Синхронизируются все ключевые поля карточки клиента, например, информация о клиенте и его контактные данные.

Объединенное использование двух бесплатных облачных сервисов в компаниях малого и среднего бизнеса позволит повысить работу подразделений маркетинга и продаж на уровне автоматизации и ведения продаж в Bitrix24 СRM, а качественную работу маркетинга с лидами в платформе автоматизации маркетинга NicGrade.

Для продвижения интеграции компании договорились о совместном продвижении и продажах. Приложение NicGrade размещено в маркетплейсе Bitrix24, а заказать Bitrix24 можно будет внутри приложения NicGrade.

Виталий Вербицкий, CEO NicGrade, отметил: «Важная для нас интеграция поможет многим компаниям качественно повысить работу с клиентской базой, откроет возможности динамичного двустороннего управления изменениями в ней подразделениям маркетинга и продаж и обогащение базы на основании заданных в компании бизнес-процессах».