Сертифицированная версия Veeam Backup & Replication доступна в облаке Cloud4Y

Cloud4Y объявила о возможности предоставления облачного резервного копирования, обеспечивающего надежность хранения любого объема данных, на основе сертифицированной ФСТЭК версии Veeam Backup & Replication.

С 1 января 2018 года вступает в действие Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», согласно которому, одной из четырех «Основных задач системы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры является:» «восстановление функционирования значимого объекта критической информационной инфраструктуры, обеспечиваемого в том числе за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации». Ранее требования законодательства к резервному копированию уже были озвучены ФСТЭК в 17-м, 21-м и 31-м Приказах и регуляторами кредитно-финансовой сферы в требованиях к резервированию и бэкапам.

Исходя из этого, для операторов ряда информационных систем требуется использование в их деятельности средств, прошедших в установленном порядке оценку соответствия, т.е. сертифицированных.

Veeam Backup & Replication обеспечивает эффективное резервное копирование, репликацию и восстановление виртуализованных приложений и данных. Решение выполняет быстрое и надежное резервное копирование виртуальных машин VMware и Hyper-V без использования агентов внутри виртуальных машин. Veeam Backup & Replication помогает существенно ускорить процесс создания резервных копий и снизить издержки на хранение данных.

Сертифицированная версия Veeam Backup & Replication предназначен для защиты информации в государственных информационных системах до 1 класса защищенности включительно, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами до 1 класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных (для которых к актуальным отнесены угрозы 1-го, 2-го или 3-го типа) до 1 уровня защищенности включительно, при выполнении указаний по эксплуатации.

Для коммерческих операторов персональных данных оценка соответствия может быть выполнена как в форме сертификации, так и в иной форме по выбору оператора, но следует заметить, что в ряде случаев, выбор сертифицированного продукта позволяет снизить затраты на оценку информационной системы, так как сертификат на продукт автоматически удостоверяет, что оценка соответствия уже проведена производителем.

Облако Cloud4Y предлагает несколько вариантов организации сервиса резервного копирования, в частности, например, клиент может выбирать между Backup as a Service на базе Veeam Backup или услугой IaaS для самостоятельного создания и настройки сервера бэкапа. При этом всегда предоставляется бесплатный VPN с шифрованием через Интернет.