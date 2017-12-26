Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок

Samsung Electronics и Сбербанк предоставили интернет-магазинам и их клиентам новый инструмент оплаты онлайн-покупок — Samsung Pay Web Checkout.

Процесс оплаты с Samsung Pay Web Checkout становится проще: для того, чтобы совершить покупку, пользователю не приходится вводить реквизиты карты в форму на сайте или в мобильном приложении, достаточно указать действующую учетную запись Samsung Account (она совпадает с адресом электронной почты, к которому прикреплен Samsung Pay). На смартфон придет уведомление с запросом о платеже. После этого покупателю предлагается выбрать карту для оплаты из числа привязанных к Samsung Pay и подтвердить транзакцию с помощью отпечатка пальца или ПИН-кода приложения. Сервис доступен в любом веб-браузере на любом устройстве.

Сбербанк первый из банков реализовал поддержку оплаты онлайн через Samsung Pay и на веб-страницах (Samsung Pay web Checkout), и внутри мобильных приложений (Samsung Pay inApp).

«Samsung всегда стремится предоставлять своим пользователям максимально безопасные и удобные решения, особенно если речь идет о передаче данных онлайн. Зачастую платежная форма выглядит ненадежной, а оформление заказа занимает много времени. Мы в Samsung искренне рады, что благодаря партнерству со Сбербанком, можем сделать взаимодействие пользователей с интернет-магазинами еще более быстрым и безопасным», — сказал Дмитрий Гостев, глава Samsung Mobile в России.

«Мы стремимся предлагать нашим партнёрам современные и простые решения, поэтому размещение Samsung Pay Web Checkout на веб-странице интернет-магазинов не потребует дополнительной интеграции, если компания уже принимает платежи в рамках интернет-эквайринга и использует платёжную страницу Сбербанка», — отметила Светлана Кирсанова, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка.

Мобильный платежный сервис Samsung Pay был представлен в России 29 сентября 2016 года. За прошедший год партнерами Samsung стали более 30 банков и финансовых организаций, запустивших поддержку Samsung Pay для держателей своих карт.

Сервис доступен держателям карт, выпущенных следующими российскими банками и другими организациями: Банк «Авангард», «АК БАРС» Банк, Альфа-Банк, Бинбанк, Банк «Восточный», ВТБ24, Газпромбанк, Банк «Девон-Кредит», Кредит Урал Банк, банковская карта МегаФона, Московский Индустриальный Банк, Московский Кредитный Банк, МТС и МТС Банк, Банк «Открытие», Почта Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Рокетбанк, РосЕвроБанк, АО «Россельхозбанк», Банк Русский Стандарт, Банк «Санкт-Петербург», Сбербанк, СКБ-банк, Банк «Союз», Сургутнефтегазбанк, Тинькофф Банк, Точка, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Челябинвестбанк и Яндекс.Деньги.

Samsung Pay поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy Note8, Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy A8, Galaxy J7 (2017) | J5 (2017), Gear S3 classic | frontier а также Gear Sport (только NFC).

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.