iRU представила модульную платформу на базе Intel Computer Card

iRU объявила об успешном тестировании вычислительной платы Intel Computer Card на своих устройствах. Выпуск продуктов под брендом iRU на базе этой платы планируется начать уже в первом квартале 2018 года.

В самый канун 2018 года компания iRU планирует анонсировать выпуск модульных компьютерных платформ iRU на базе Intel Computer Card, которые были представлены корпорацией на CES-2017 и, согласно планам, поставки которых на российский рынок уже начались в третьем квартале текущего года.

По своей сути Intel Computer Card - это мини-ПК с мощным процессором. Плата призвана ускорить развитие интернета вещей за счет увеличения количества «умных и подключенных устройств». При своих скромных размерах (легко поместится в карман или даже кошелек) она имеет все элементы полноценного компьютера, включая однокристальную систему, оперативную и постоянную память, беспроводные и проводные интерфейсы. С выпуском новых процессоров эта вычислительная плата станет оптимальным решением как для устройств начального уровня, так и для полнофункциональных рабочих станций.

Intel Computer Card отличает малый размер и большие возможности. Размер лишь ненамного превышает размер кредитной карты (95x55x5 мм), а модульная конфигурация и гибкость вычислительной платы Intel® позволяет осуществлять внутреннюю и внешнюю интеграцию с сертифицированными устройствами через специальный разъем. Компании смогут расширить возможности таких устройств, как цифровые табло и терминалы, моноблоки, Smart TV и бытовые приборы, получив преимущества модульных вычислений, например, упрощенное управление запасами и удобное обслуживание.

Intel Computer Card поддерживает Microsoft Windows 10, программное обеспечение под другие операционные системы корпорация обещает выпустить в самое ближайшее время.