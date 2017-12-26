HP поставила первую машину цифровой печати HP PageWide C500 Press

HP Inc. Анонсировала первую поставку устройства HP PageWide C500 Press для цифровой печати на гофрокартоне.

Компания Carmel Frenkel протестирует на своем производстве устройство HP PageWide C500 Press, что станет еще одним шагом к его промышленному внедрению. Компания из города Кесария (Израиль) производит упаковку для ведущих брендов, в том числе в пищевой промышленности.

«Данный проект знаменует начало важного этапа в процессе вывода на рынок устройства HP PageWide C500 Press. Эта инновационная технология нацелена на максимально широкий спектр задач в области цифровой послепечатной обработки упаковки из гофрокартона, в том числе в растущем сегменте упаковки для продуктов питания», — сказал Эрик Виснер (Eric Wiesner), руководитель промышленного подразделения HP PageWide.

Первые серийные комплексы HP PageWide C500, анонсированные на выставке Drupa 2016, будут установлены в 2018 году на предприятиях первых заказчиков в Европе и США.

HP PageWide C500 является недорогой цифровой альтернативой оффсетного ламинирования и печати флексографическим способом. Машина обеспечивает прямую печать оффсетного качества на гофрокартоне с возможностью серийного производства на мелованных и немелованных видах бумаги. Устройство позволяет создавать упаковку с ярким высокодетализированным дизайном.

Благодаря специальному составу чернил на водной основе HP PageWide C500 может использоваться для печати на упаковке пищевых продуктов в соответствии с международными и отраслевыми стандартами безопасности.

«В отличие от некоторых других цифровых решений печати чернила HP PageWide на водной основе не содержат никаких химических веществ, подверженных воздействию УФ-излучения. В результате эти чернила абсолютно безопасны и обеспечивают надежную долговечную печать как на первичной, так и на вторичной упаковке из гофрокартона», — отметил Виснер.

Пополняя свой портфель решений для гофрокартона печатной машиной HP PageWide C500, компания предлагает бизнесу и производителям новые конкурентные преимущества: способность удовлетворять запросы стремительно растущего сегмента упаковки, ускоренный вывод продукции на рынок, широкие возможности персонализации, рентабельность при производстве небольших тиражей, экономическую эффективность поставок.

HP представляет комплексное решение, которое позволит производителям приступить к процессу цифровой трансформации бизнеса. В предложение компании входят технологии цифрового документооборота, инструменты развития бизнеса, программы финансирования и поддержка повышения эффективности производства. Эти возможности обеспечиваются благодаря лидирующему положению HP в области цифровой печати в мире.

Особенности печатной машины HP PageWide C500: печать по листам картона макс. размера 1,3 (Ш) x 2,5 (Д); скорость печати 75 пог. м/мин (246 пог. футов/мин); технология HP Virtual Belt, обеспечивающая точную печать офсетного качества непосредственно по гофрокартону, поддержка широкого спектра носителей, включая промышленный гофрокартон — от самого легкого микрогофрокартона до самого тяжелого пятислойного картона — благодаря уникальной технологии HP Corrugated Grip Technology.