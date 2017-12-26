«Актив» и Микрон начинают сотрудничество в области криптозащиты

«Актив» и «Микрон» подписали соглашение о сотрудничестве по разработке решений криптозащиты. Соглашение предусматривает взаимодействие «Актив» и «Микрон» в области создания и продвижения решения с аппаратной реализацией алгоритмов ГОСТ на базе отечественных микроконтроллеров. Компании договорились разрабатывать продукты в различных форма-факторах, таких как USB и смарт-карта, осуществлять их дальнейшую сертификацию и реализацию.

Стороны уверены, что новое решение будет способствовать увеличению безопасности государственных информационных систем, к которым предъявляются высочайшие требования по уровню защищенности и использованию «железа» российского происхождения. Решение поможет повысить технологическую безопасность нашей страны.

«Отечественные микросхемы первого уровня – один из ключевых элементов безопасности цифровой среды, поскольку гарантируют отсутствие недекларированных возможностей при идентификации. Мы уверены, что наш опыт в области микросхем для средств криптографии позволит создать решения самого высокого уровня в кратчайшие сроки. Данные СКЗИ могут в дальнейшем стать частью систем sensor fusion, использующих информацию одновременно из нескольких источников», - сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрона».

«Микрон – единственный на отечественном рынке завод, который имеет полный цикл производства смарт-карточных чипов с поддержкой российских алгоритмов ГОСТ. Для нас это очень важное сотрудничество, потому что оно полностью укладывается в современную стратегию импортозамещения, предполагающую полный переход на чисто российские ИТ-решения. Отрадно, что вместе мы можем предложить рынку информационной безопасности такие решения, основанные на качественных и проверенных технологиях. Сотрудничество с «Микрон» открывает для нас новые горизонты по развитию бизнеса и позволит еще больше завоевать доверие клиентов из государственного сектора», - отметил Константин Черников, генеральный директор «Актив».

Криптозащита на аппаратном уровне обеспечивает более высокий уровень надежности по сравнению с программными средствами, позволяя максимально защитить персональные данные от несанкционированного использования.