Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей

По оценке TAdviser, в 2016 году, как и годом ранее, рост российского рынка СЭД/ECM-систем составил порядка 10%, при этом его объем в рублевом выражении увеличился примерно до 41,6 млрд рублей. Говоря об итогах 2017 года участники рынка отмечали его оживление и дальнейшее движение вверх.

На продолжающийся рост рынка влияет как общее восстановление экономики, так и отдельные драйверы. Для сферы СЭД/ECM – это набирающий обороты процесс импортозамещения, курс на цифровую экономику, повышение мобильности и стремительное развитие новых технологий.

Большинство участников российского рынка СЭД/ECM, представленных в рейтинге ниже, по итогам 2016 года показали положительную динамику выручки от проектов в этой сфере. Только у 2 компаний из топ10 зафиксированы отрицательные показатели.

Лидером в очередной раз стала компания «Логика бизнеса», выручка которой от СЭД/ECM-проектов выросла на 25,7% и достигла 1,86 млрд рублей. Примерно треть этой суммы пришлось на продажи лицензий, две трети - на услуги внедрения и поддержки. В тройку лидеров также попали компании «Крок» и TerraLink.

Рынок систем документооборота в России – устоявшийся и зрелый рынок, и изменения на нем происходят медленно, однако прошедший год принес несколько ощутимых изменений. Прежде всего, это существенное оживление в государственных органах власти по вопросу перехода на отечественное ПО: утвержден план перевода офисного ПО (к которому относится в т.ч. и СЭД) на отечественные платформы, прописаны конкретные сроки и достаточно четкие требования.

Как замечает Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн», все это заставляет производителей отечественных платформ реализовывать работоспособность своих систем в полностью отечественной инфраструктуре, начиная от операционных систем и баз данных и заканчивая работой с отечественными офисными пакетами.

Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн», отметил, что на рынке государственных органов власти появился реальный спрос не просто на «импортозамещение» или же на отечественные решения, которые работают на зарубежном базовом ПО, а на конкретные решения, базирующиеся полностью на отечественных программных продуктах.

По мнению Александра Назарова, директора по продажам Haulmont («Хоулмонт»), за два последних года тренд на импортозамещение значительно усилился. Заказчики все больше интересуются открытыми технологиями и стремятся к независимости от стороннего коммерческого ПО в тех областях, где это возможно. Для государственных учреждений главным трендом остается обеспечение импортонезависимости.

Виктор Вайнштейн, генеральный директор компании «Логика бизнеса», отмечает, что государство последовательно добивается того, чтобы реестр отечественного ПО заработал в полную силу.

«Увеличивается давление на компании, пренебрегающие реестром. В результате все больше организаций начинают использовать отечественные ECM-системы. Решения из реестра уже имеют адекватную ценность для бизнеса, потому что лицензионная политика западных компаний практически не изменилась», - сказал он.

Павел Каштанов, генеральный директор компании «Синтеллект», добавляет, что несмотря на то, что тренд импортозамещения стоит рассматривать только в контексте организаций с государственным участием, есть тенденция его распространения и на частные компании.

«С одной стороны, тренд вызвал определенный интерес и рост количества проектов замещения западного ПО на российские аналоги, с другой – заставил инвестировать российских производителей СЭД в доработку систем с целью поддержки свободного серверного ПО и СУБД», - сказал он.

Среди других интересных тенденций рынка следует упомянуть технологию блокчейн. Она без сомнения получила очень широкую популярность и применение ей находят в самых разнообразных областях. Сфера электронного документооборота – не исключение. Блокчейн позволяет создавать системы класса ECM для защищенного обмена документами вне организации на базе распределенной электронной подписи, без использования единого центра доверия, который проще скомпрометировать.

Потенциально это может помочь наладить доверительный обмен информацией между большим количеством организаций, которые изначально друг другу не доверяют, даже жестко конкурируют, но вместе с тем вынуждены обмениваться информацией.

Одним из самых долгожданных трендов является переход компаний на полностью безбумажный документооборот, в том числе юридически значимый.

По мнению экспертов рынка, реальные проекты по безбумажному документообороту появились благодаря активной работе государства по оформлению нормативной базы и стимулированию перехода на безбумажные технологии. До недавнего времени опасения заказчиков в области сохранности конфиденциальных данных служили препятствием переходу на полностью электронный обмен документами. Тем не менее, с развитием технологий защиты корпоративной информации рынок показал свою готовность к нововведениям.

Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, говорит, что у его компании уже появились запросы крупных клиентов по переходу на полностью безбумажную работу внутри холдингов и групп компаний.

Все нововведения, которые сейчас разрабатываются на рынке и внедряются в СЭД/ECM-системы, связаны с тенденциями рынка. Именно поэтому разработчики занимаются развитием мобильных версий и создают интеграционные шлюзы для бесшовной работы с другими информационными системами. Помимо этого, совершенствуются возможности совместной работы над документами, «шлифуются» пользовательские интерфейсы, добавляются новый функционал.

Передним краем представляется встраивание технологий искусственного интеллекта, работы с BigData, интеграции с мессенджерами, в том числе поддержкой ботов. Все большее значение приобретает поддержка полноценных облачных и гибридных конфигураций, в т.ч. хранение файлов на облачных ресурсах.

Елена Иванова, директор по маркетингу компании «Электронные офисные системы» (ЭОС), рассказывает, что компания в своих системах будет улучшать коммуникации между пользователями (появятся мессенджер, чат, система уведомлений), развивать поисковую систему в части релевантности и производительности, а также систему управления процессами. Такие технологии как Big Data, Machine Learning и IoT, по её словам, также активно применяются в разработках ЭОС.

Анатолий Гаврилов, генеральный директор ECMGroup.Pro, добавляет, что его компания верит в будущее господство таких трендов, как блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальная реальность.

«Гармоничное вливание во все отрасли этих трендов неизбежно, и использование этих технологий в ECM-процессах — лишь вопрос времени», - считает он.

С полной версией обзора “Системы электронного документооборота и ECM 2017” можно ознакомиться по ссылке.