«Ред Софт» представила «Ред ОС 7.1 Муром»

«Ред Софт» выпустила релиз операционной системы «Ред ОС 7.1 Муром».

Ключевыми особенностями релиза стали актуальные версии системных библиотек и пакетной базы репозитория; поддержка более 10 000 моделей периферийного оборудования; графический сервер Wayland, пришедший на замену X.org; расширения для интеграции с Microsoft Exchange и расширения для построения доменной инфраструктуры.

Ред ОС – современный отечественный Linux-дистрибутив на основе RPM-формата пакетной базы.

Релиз 7.1 Муром основан на ядре Linux Kernel 4.9 и включает в себя более 15 000 пакетов. Компания представляет две редакции продукта: «Стандартная» (с наиболее свежим набором пакетов) и «Сертифицированная» (обладающая сертификатом ФСТЭК России). Дистрибутив РЕД ОС включает преднастроенные конфигурации «Сервер» и «Рабочая станция».

В версии 7.1 были доработаны ряд функциональных возможностей для работы с электронной подписью. Специально включено удобное средство по настройке работы с ключевой информацией пользователя, так называемый графический менеджер ключевой информации. В Ред ОС 7.1 можно использовать электронную подпись как из контекстного меню в графическом интерфейсе системы, так и при работе в терминальном режиме.

Операционная система Ред ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Полностью соответствует требованиям Федерального закона от 29.06.2015 №188-ФЗ, а также Требованиям безопасности информации к операционным системам, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119. Это позволяет применять РЕД ОС в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.

В настоящий момент Ред ОС проходит оценку соответствия требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ и в первом квартале 2018 года ожидается получение сертификата ФСТЭК России.