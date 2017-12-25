Мобильное Облако Mail.Ru поможет найти потерянный телефон

Mail.Ru Group объявила о том, что в новой версии мобильного Облака Mail.Ru для iOS и Android появилась важная функция - мгновенное фото при неудачном входе. Нововведение поможет узнать, кто пытался получить доступ к Облаку в устройстве пользователя в случае потери или кражи гаджета. В период новогодних праздников и многочисленных корпоративов подобные функции должны быть востребованы — в это время пользователи нередко забывают и оставляют свой смартфон без присмотра.

Теперь, при установке PIN-кода в приложении Облако Mail.Ru пользователю доступна новая функция - фото при неудачном входе. При ее включении неудачные попытки ввода PIN-кода, отпечатка пальца или разблокировки по Face ID будут фиксироваться на фронтальную камеру устройства и сохраняться в Облако — вместе с координатами места съемки. Таким образом, при утрате устройства пользователь сможет узнать, кто и где пытается получить доступ к его профилю и данным в Облаке, при необходимости — передать эти данные в компетентные органы.

Одним из первых нововведение опробовал сотрудник Mail.Ru Group, который забыл свой телефон в столичном баре. Сработала функция фото при неудачном входе. Облако сохранило снимки официанта, который первым заметил телефон и при попытке выяснить личность владельца пытался зайти в приложение. В итоге сотруднику удалось установить где находится телефон и в чьих он руках.

Другим полезным нововведением, которое доступно пользователям с установленным PIN-кодом, стала блокировка экраном вниз. При включении этой функции, переворот устройства в требующей этого ситуации - не важно, будь то угроза утраты устройства или же просто нежелание демонстрировать свои файлы другому человеку - приведет к блокированию Облака по PIN-коду. Для продолжения работы потребуется снова пройти аутентификацию по PIN, отпечатку пальца или Face ID.

На данный момент обе новых функции доступны всем пользователям свежей версии Облака.Mail.Ru для iOS и Android. Включить их можно в настройках безопасности.