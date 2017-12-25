«Барс Груп» модернизировала систему инвентаризации ИТ -инфраструктуры Липецкой области

«Барс Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (входит в ГК Ростех), модернизировала решение планирования и учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Липецкой области. Заказчиком системы выступает Управление делами администрации Липецкой области.

Система реализована на основе программного продукта «Барс.Инвентаризация», в основе которого сбор и анализ данных об уровне информатизации органов власти региона. Решение отвечает за учет и планирование систем и информационно телекоммуникационной инфраструктуры, а именно самих информационных систем, сервисов и элементов программно-технического комплекса: программное обеспечение, каналы связи, сервера, сетевое оборудование, мониторы, площадки и т.д. В Липецкой области решение внедрено и активно развивается с 2013 г.

В рамках модернизации системы были усовершенствованы отдельные функциональные возможности. Так, появился новый реестр «Информационный ресурс», предназначенный для размещения сведений об информационных ресурсах, которые ведутся в органах исполнительной власти Липецкой области. Реестр позволяет хранить сведения о составе данных, открытости информации и способах ведения информационного ресурса. Кроме того, осуществлена взаимосвязь с реестром информационных систем.

Модернизация затронула формы представления сведений и ролевой модели, что сокращает время работы пользователей в Системе.

Также усовершенствован модуль «План информатизации», где органы власти формируют планы информатизации для развития информационных систем и информационной телекоммуникационной инфраструктуры региона. Доработка модуля дает возможность клонировать план за предыдущий период. Теперь пользователи вносят лишь необходимые изменения для формирования текущего плана информатизации, что сокращает трудозатраты на заполнение.

Среди результатов работы системы на сегодняшний день - в системе учтено 184 информационные системы и 7156 компонентов информационной телекоммуникационной инфраструктуры, загружено 4664 документов и сформировано 65 планов информатизации органов власти области за 2016 и 2017 годы.