В MAPS.ME появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности

MAPS.ME объявила о том, что первой в мире запустила офлайн-навигацию с промежуточной точкой с учетом метро и легкого метро в 74 городах мира. Приложение будет рекомендовать интересные места в шаговой доступности — достопримечательности, кафе и рестораны и экскурсии от сервиса Viator.

Новая версия MAPS.ME подскажет, как добраться до места назначения на метро в 74 городах (и 40 странах). Приложение выстраивает самый быстрый маршрут с учетом пешеходной части пути и поездки на метро или электропоезде. Чтобы построить сложный маршрут из нескольких частей, пользователь может добавить промежуточную точку. В таком маршруте может быть несколько участков пути на транспорте и пешком.

После обновления приложения в MAPS.ME появится функция «Чем заняться», которая поможет туристам найти ближайшие достопримечательности в незнакомом месте или открыть что-то новое в давно знакомом городе. При нажатии соответствующей кнопки приложение покажет подборку интересных мест в радиусе двух километров: можно просмотреть ближайшие достопримечательности, можно – заведения (кафе, рестораны, бары и так далее). Функция работает даже без подключения к интернету. А если пользователь онлайн, MAPS.ME также покажет экскурсии и туры от сервиса Viator, доступные в городе.

В новой версии MAPS.ME для iOS также стало удобнее бронировать отели на Booking.com. Теперь пользователь может указать даты заезда и выезда – и на карте отобразятся только те отели, где в эти дни есть свободные номера.

Обновленные версии MAPS.ME уже доступны в App Store и Google Play.

«Мы в MAPS.ME очень внимательно прислушиваемся к мнению нашей многомиллионной аудитории и стараемся развивать продукты, пропуская каждую задачу через наши ключевые ценности: скорость работы, простота интерфейса, стабильная работа без интернета и бережливость (к ресурсам и заряду батареи). Это те преимущества, за которые нас так ценят туристы по всему миру и в значимость которых верит наша команда. Такой подход позволяет решать реальные проблемы пользователей и создавать поистине уникальные продукты. По результатам наших исследований, около 70% туристов передвигаются по городу на общественном транспорте – зачастую это самый быстрый и экономичный вариант. Возможность строить маршруты без интернета добавляет туристу уверенности, что он не заблудится в незнакомом городе. Мы протестировали популярные навигаторы крупнейших международных игроков, но ни у кого не нашли возможности полноценно строить маршруты на метро без интернета. У нас эта функция реализована, что будет крайне полезно туристам для планирования оптимального маршрута передвижение по городу», – отметил Евгений Лисовский, руководитель проекта MAPS.ME