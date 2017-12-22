Продажи смартфонов Honor серии X достигли 40 млн штук

Honor сообщила, что продажи устройств серии Х по всему миру превысили 40 млн штук. Серия смартфонов Honor X, в которую входят модели 4X, 5Х, 6X и 7X, предлагает пользователям премиальные функции по доступным ценам. Представленная недавно модель Honor 7X пользуется высоким спросом благодаря ряду полезных особенностей, среди которых широкий безрамочный экран.

Honor 7X имеет диагональ 5,93 дюйма и соотношение сторон 18:9, что обеспечивает визуальный комфорт во время игр, чтения книг и просмотра видео. Новый смартфон получил также мощную начинку, которая гарантирует отличную производительность при любых задачах, будь то работа, общение или развлечения.

Honor 7X был впервые представлен в октябре 2017 в Китае, а недавно стал доступен пользователям по всему миру. В Китае новинка пользовалась повышенным спросом во время крупнейшего фестиваля скидок Singles’ Day, который прошел 11 ноября. Только за первые 2 часа на китайской электронной торговой площадке Tmall.com было продано 300 000 смартфонов Honor 7X, что сделало эту модель рекордсменом по продажам в ценовом сегменте 1000–1999 юаней.

Новинка получила положительные отзывы пользователей и показала высокие результаты продаж не только на китайском рынке, но и по всему миру. За первые две недели после глобального запуска модели, о котором было объявлено 5 декабря в Лондоне, Honor 7X вдвое превысил показатели продаж своего предшественника Honor 6X.

Особый успех ожидал Honor 7X в Индии, где прошло три раунда специальных предложений, в каждом из которых участвовало ограниченное количество смартфонов Honor 7X. В результате, в каждом раунде, длившемся по одному часу, было продано по 20 000 Honor 7X.

В России, где Honor входит в тройку самых популярных брендов смартфонов, продажи Honor 7X в первые две недели после запуска втрое (на 200%) превысили достижение предшествующей модели Honor 6X, усилив и без того мощную позицию бренда.

В США в период с 4 по 14 декабря количество предоплаченных заказов на Honor 7X на 250% превысило показатели первых 10 дней продаж Honor 6X.

В настоящее время смартфон доступен на всех основных рынках, включая Европу (Соединенное Королевство, Францию, Германию, Италию, Испанию, Польшу, Украину и Турцию), Россию, США, Ближний Восток (ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иран), Индию и Малайзию.