HP начала российские продажи мощного игрового ноутбука OMEN X by HP. Цена

HP Inc. объявила о старте продаж в России своего самого мощного игрового портативного ПК OMEN X by HP. Он создан для геймеров и киберспортсменов, которым требуется производительность настольного игрового ПК, «закованная» в корпус ноутбука.

К удобству пользователей OMEN X by HP – усовершенствованная система охлаждения, быстрый 17-дюймовый экран с высокой скоростью отклика, полностью настраиваемая механическая клавиатура и программные инструменты, которые позволяют игрокам максимально использовать аппаратные возможности ноутбука.

Уверенный фреймрейт этой ультимативной геймерской системе обеспечивают процессор Intel Core i7 7 поколения, графика вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1080, подходящая для игр с разрешением 4K, и сверхбыстрые системы хранения на основе RAID0 SSD и PCIe SSD+HDD.

Центр управления OMEN для настройки оборудования на максимальную производительность с возможностями управления разгоном процессора, оптимизации трафика с использованием сетевого ускорителя для сокращения задержек и настройки системных индикаторов для удобного управления в играх.

Ноутбук поддерживает RAID0 SSD для сверхбыстрой загрузки системы и игр, варианты системы хранения данных PCIe SSD+HDD для быстрого отклика и большой емкости хранилища.

Система охлаждения позволяет добиться производительности оборудования выше заводских настроек, которая включает в себя усиленные вентиляторы и интегрированную испарительную камеру с четырьмя тепловыми трубками диаметром 3,5 мм для улучшенного отвода тепла от процессора и графической карты к четырем радиаторам на задней стенке корпуса.

Механическая клавиатура с RGB-подсветкой на основе механических переключателей с ходом клавиш 2,5 мм и тактильными ощущениями обеспечивает мгновенный отклик и комфорт при высоких игровых нагрузках. Настраиваемые шаблоны RGB-подсветки клавиш, независимые программируемые макрокоманды для клавиш, возможность одновременного нажатия неограниченного количества клавиш и распознавания фиктивных нажатий.

17-дюймовый экран обладает разрешением 4K для игр с высоким разрешением или экран с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц для плавных визуальных эффектов. Все экраны поддерживают технологию NVIDIA G-Sync, устраняющую дрожание изображения.

Решение DTS Headphone:X предназначено для моделирования окружающих звуков при использовании любых наушников, качественное звучание встроенных двойных динамиков НР с акустикой от Bang & Olufsen. Технология HP Audio Boost для качественного воспроизведения звука без перегрузки динамиков.

Полупрозрачное окно в корпусе позволяет увидеть внутренние компоненты ноутбука, настраиваемая подсветка и алюминиевое покрытие создают элегантный внешний вид устройства, который может быть настроен индивидуально.

Единая панель доступа к накопителям и оперативной памяти обеспечивает удобный доступ ко всем заменяемым компонентам. Богатый выбор портов с поддержкой до четырех внешних экранов и аксессуаров вклюычает 3 порта USB 3.0 типа A, 2 порта USB 3.1 Type-C, сертифицированных для Thunderbolt 3, разъем HDMI 2.0a с поддержкой HDR, порт Mini DisplayPort, разъем RJ45 и многоформатное устройство чтения карт памяти, двойной аудиоразъем с отдельным входом для микрофона и разъемами гарнитуры (вход/выход) для поддержки новейших игровых гарнитур или внешних динамиков.

Ноутбук OMEN X by HP уже доступен в продаже по цене от 184 990 р.