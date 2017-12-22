Госорганы смогут закупать ПО из стран Евразийского экономического союза

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что Правительство РФ разрешило использовать программное обеспечение (ПО), происходящее из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление, которое подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, также предусматривает создание единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных и единого реестра программ для ЭВМ и баз данных из других государств ЕАЭС. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

«Приветствуем решение о создании единого евразийского реестра программного обеспечения. Мы неоднократно говорили о необходимости выстраивать действительно единую цифровую политику с государствами-членами ЕАЭС. Принятая программа “Цифровая экономика Российской Федерации” также предусматривает интеграцию в пространство цифровой экономики стран ЕАЭС. Убеждены, что развитие согласованной политики в этой сфере позволит значительно улучшить качество жизни наших граждан, — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — С 1 января 2018 года при соблюдении ряда условий продукты из евразийского реестра получат равные условия допуска к госзакупкам. Это позволит нам продолжить развитие политики импортозамещения».

Согласно постановлению Правительства РФ для ведения реестров российского и евразийского ПО будет создана специальная федеральная государственная информационная система. Также уточняется порядок и сроки внесения изменений сведений о правообладателях ПО.

Правила формирования и ведения единого реестра отечественного ПО были утверждены постановлением Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 года. Этим документом был также установлен запрет на допуск происходящего из иностранных государств программного обеспечения к закупкам для государственных и муниципальных нужд, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками. Сегодня в реестр отечественного ПО, который действует с 1 января 2016 года, уже включено 4177 программных продуктов.

Минкомсвязи России неоднократно выступало за создание единого реестра ПО. Так, в сентябре 2016 года Николай Никифоров заявил о готовности расширить действие отечественного реестра ПО на весь Евразийский экономический союз. О необходимости формирования единого цифрового пространства ЕАЭС и создании единого реестра ПО Николай Никифоров говорил и на встрече с членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и информационным и коммуникационным технологиям Карине Минасян в декабре 2016 года.