«Ангстрем» представил чипы в пластиковых корпусах для аппаратуры спецназначения

«Ангстрем» объявила о начале производства интегральных схем (ИС) в пластиковых корпусах для использования в аппаратуре специального назначения. Это позволит не только существенно снизить стоимость конечного изделия, но и облегчить его вес.

Пластик, используемый для изготовления корпуса, отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к условиям работы интегральных схем с надлежащим уровнем качества и надежности. Так, диапазон рабочих температур варьируется от -60°С до +125°С.

Первый заместитель генерального директора «Ангстрема» Николай Плис отметил: «В настоящее время в таких корпусах массово завозятся в Россию интегральные схемы зарубежных производителей, включая Китай. Как правило, они поступают в коммерческом исполнении. При этом большая часть из них, после определенных испытаний, применяется в спецаппаратуре, за исключением космоса. Выводя на рынок линейку микросхем в пластиковом корпусе, мы хотим повысить надежность специальной радиоаппаратуры, выпускаемой отечественными предприятиями. Это делается в рамках государственной программы импортозамещения, а также учитывая другие программы локализации, в том числе и для массового гражданского рынка».

Интегральные схемы будут задействованы в аппаратуре промышленного применения и специального назначения.

В ближайшее время «Ангстрем» планирует освоить ряд других изделий в пластиковых корпусах SOP, а в дальнейшем QFN: микросхемы DС-DC, АЦП, ЦАП и другие.