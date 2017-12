Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов

«Техносерв» объявила о запуске нового сервиса хранения и синхронизации данных на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud — «ТехноДиск».

«При разработке нашего сервиса мы учли все «боли» ИТ-директоров и системных администраторов в отношении подобных услуг. Еще на этапе идеи услуги мы провели опрос, чтобы выяснить, с какими проблемами существующих файлообменных систем они сталкивались. Среди главных обозначенных проблем оказались: риск утечки коммерческой информации, сложность централизации хранения и обмена файлами внутри компании и трудности с поиском информации при обмене файлами по почте, – сказал Дмитрий Дородных, глава продуктовой разработки Техносерв Cloud. Вооружившись данной информацией, в партнерстве с корпорацией Accellion, ведущим мировым разработчиком решений для безопасного обмена корпоративными данными, мы разработали новый сервис хранения и синхронизации данных – «ТехноДиск», отвечающий потребностям бизнеса».

Ядром сервиса «ТехноДиск» стала платформа Kiteworks Accellion – лидер квадранта Gartner и отчета The Forrester Wave среди ПО для корпоративного хранения и синхронизации файлов.

В результате, используя «ТехноДиск», компания может рассчитывать на высокий уровень защиты своих данных. Главная особенность решения простота интеграции с корпоративными системами безопасности: системой предотвращения утечек информации (DLP) и системой управления информацией и событиями в безопасности (SIEM).

«ТехноДиск» обеспечивает возможность отправки всех файлов на сканирование и проверку в DLP систему клиента, и блокирует все несоответствия. Система поддерживает работу с любыми системами, которые поддерживают протокол ICAP, например: InfoWatch, Symantec, WebSense, Vontu, Fidelis, Code Green и RSA.

Сервис предусматривает встроенную антивирус-систему, а также межсетевой экран, обеспечивающий защиту сети от несанкционированного доступа с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика. Решение предполагает мультифакторную аутентификацию пользователей MFA по желанию клиента и интеграцию с системами ATP (Advanced Threat Protection).

Высокий уровень безопасности достигается и за счет широких возможностей по удаленному контролю передачи данных через сервис. Администратор может регистрировать все действия с файлами в системе, управлять правами на видимость, доступ, скачивание и обмен, имеет доступ к логам всех действий, возможность передать учетную запись с файлами новому пользователю, а также при необходимости удалить корпоративные данные на смартфонах уволившихся сотрудников. Кроме того, сервис расположен на уже зарекомендовавшей себя платформе Техносерв Cloud, обеспечивающей высокую надежность и доступность данных до 99,95%.

«ТехноДиск» доступен не только для крупных компаний, но и для сегмента СМБ. Уже для компаний от 100 сотрудников возможна модель частного облака, в которой «ТехноДиск» разворачивается на независимой закрытой отдельной виртуальной инфраструктуре. В этом случае возможна индивидуальная настройка всех параметров системы, например, использование домена заказчика, использование почтового сервера заказчика, возможность стыка с сетью клиента через VPN (для интеграции с LDAP, DLP, SIEM, SMTP и другими системами и ресурсами заказчика), брендирование, подключения по SFTP, а также возможна интеграция с сетевыми папками заказчика.

Технологии Kiteworks привнесли в «ТехноДиск» не только высокий уровень безопасной передачи и хранения данных, но и широкий спектр уникальных интеграционных возможностей. Хранение и просмотр документов и медиафайлов. Обмен файлами – пользователи могут обмениваться ссылками на файлы и на файловые папки любого размера, при этом ссылка будет работать в любом почтовом клиенте. Синхронизация файлов между ПК и мобильными устройствами на iOS и Android.

Интеграция с почтовым сервисом MS Outlook – включает встроенный плагин, отправку файлов и папок до 4 Гб, защищенную отправку вложений, защиту тела письма, ссылки на файлы с установленным сроком действия, в том числе одноразовые ссылки, возможность получения файла только конкретным адресатом. Интеграции с корпоративным ПО: Microsoft SharePoint, Salesforce, Documentum, OpenText Content Server (Livelink), OpenText eDOCS, Windows File Shares, SAP, Jive, Oracle Siebel CRM. Интеграции с популярными облачными сервисами: Microsoft OneDrive for Business, Google Drive for Work, Dropbox for Business, Microsoft SharePoint Online, Box. Интеграция с сервисами SSO (Single Sign On, «Единый вход») – пользователи могут авторизоваться в нескольких онлайн-сервисах и приложениях, поддерживающих технологию SSO, с помощью единого для всех логина и пароля. Поддержка Active Directory – пользователи могут заходить на «ТехноДиск» с использованием учетной записи AD\LDAP.

Кроме того, «ТехноДиск» предоставляет своим пользователям следующие дополнительные возможности, которые слабо представлены в других российских сервисах синхронизации: варианты не только публичного, но и частного облака, развернутого на отдельных независимых серверах, отдельно от других пользователей (даже для небольших компаний); собственный домен/поддомен для «ТехноДиска» (например, disk.companyname.ru); собственный почтовый сервер; брендирование интерфейса в корпоративном стиле; настраиваемые почтовые уведомления.

«На сегодняшний день «Техносерв» является первым MSP-партнером Accelion в России, применившим в своем продукте высокие технологии этого вендора. Мы проделали огромную работу, чтобы на выходе получить современное, безопасное и гибкое решение для обмена и хранения данными компании. Ряд возможностей «ТехноДиск» уникален для российского рынка файлообменных сервисов, и я уверен, в ближайшем будущем станет некой константой при организации совместной работы», – отметил Никита Дергилев, руководитель Техносерв Cloud.

«ТехноДиск» подойдет компаниям, которые ищут систему для безопасного обмена данными как внутри организации, так и с внешними партнерами. Тарификация услуги осуществляется по количеству пользователей и занимаемому ими дисковому пространству.