САТО «Глобус-Телекома» включена в Единый реестр отечественного ПО

«Глобус-Телеком» объявила о том, что ее система автоматического телефонного обслуживания (САТО) прошла государственную регистрацию в Минкомсвязи России и включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

САТО позволяет в автоматическом режиме принимать звонки абонентов, поддерживать с ними диалог, воспроизводить синтезированным голосом обработанную информацию и получать подтверждение корректности данных, а также осуществлять мониторинг и оценку качества обслуживания телефонных обращений.

Программный продукт был успешно внедрен и используется в Десятом арбитражном апелляционном суде. С его помощью осуществляется информационная поддержка судебных заседаний, информирование граждан и организаций о деятельности суда. Все звонки, поступающие на телефонный номер справочной службы суда, система обрабатывает оперативно. Она предоставляет актуальную информацию о режиме работы суда, часах приема, а также по конкретному делу. Например, о дате назначения судебного заседания, резолютивной части постановления или переносе рассмотрения дела.

Система также внедрена на муниципальном предприятии «Саратовводоканал», Саратовском предприятии городских электрических сетей и в саратовском расчетном центре «Кировский». Программное обеспечение для распознавания речи помогает идентифицировать абонента по лицевому счету. Показания счетчиков, переданные абонентами, обрабатываются системой по специальному алгоритму и заносятся в базу данных. Запись диалога сохраняется на сервере. Оператор системы имеет возможность ее прослушать и внести исправления в ручном режиме, если выявлен случай некорректного распознавания голосовой информации.

Разработчиками предусмотрена возможность развития функционала САТО с учетом потребностей заказчиков. Например, предоставление информации о тарифах на услуги, адресах пунктов оплаты и графике их работы, прием оплаты на «короткий» номер через SMS.

Преимущества использования программного продукта для заказчиков: круглосуточная доступность сервиса, высокая скорость обслуживания абонентов, многоканальная обработка обращений, сведение к минимуму ошибок за счет устранения человеческого фактора.

САТО не первая разработка «Глобус-Телекома», внесенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Ранее в него были включены программно-аппаратный комплекс «СКИТ», «СКИТ. Трафик», «СКИТ. АТС», а также информационная система «МИС. Межвед» для использования в органах государственной власти, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия.