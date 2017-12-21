Розничный бизнес ВТБ объединяет функционал банкоматов и интернет-банка

Группа ВТБ запустила унифицированный личный кабинет в своих банкоматах. Новый сервис позволяет клиентам управлять счетами, вкладами и другими продуктами по примеру интернет- или мобильного банка. По прогнозам группы, до конца 2018 года новым сервисом воспользуются не менее 7 млн человек.

В банкоматах группы ВТБ стало доступным проведение не только операций, традиционных для АТМ, но и полноценное управление личными финансами. Теперь в устройствах самообслуживания клиенты могут оставить заявку на банковский продукт, оформить частичное или полное досрочное погашение кредита, посмотреть выписку по карте и, при необходимости, отправить информацию на личный e-mail.

Также в банкоматах возможно проведение снятия и внесения наличных на счет любой карты клиента – не только использующейся им в устройстве в данный момент. Кроме того, по аналогии с интернет- и мобильным банком в АТМ доступно управление шаблонами по операциям и повторение ранее совершенных платежей.

Новая платформа позволяет регулировать настройки «под клиента», например, использовать персональное приветствие, делать индивидуальные предложения, автоматически выводить баланс карты на экран и пр.

В настоящее время новый сервис доступен в части банкоматов розничного бизнеса ВТБ (около 13,5 тыс. устройств). В 1 квартале 2018 г. унифицированный личный кабинет будет тиражирован на всю сеть устройств самообслуживания (порядка 15 тыс.). Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо в меню банкомата после введения пин-кода выбрать опцию «Мой банк».

«Современный тренд на финансовом рынке – перевод рутинных операций в интернет- и мобильный банк. В то же время, самым востребованным дистанционным каналом продолжают оставаться банкоматы. Для нас как для федерального банка подобный проект является социально значимым. По сути, мы в 13 раз расширили инфраструктуру обслуживания наших клиентов по операциям, которые ранее они могли провести в отделениях, - отметил старший вице-президент, директор департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков. – Наша следующая цель – сделать возможным продажи розничных продуктов банка через АТМ».