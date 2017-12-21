Red Hat объявила финансовые результаты III квартала 2018 финансового года

Red Hat объявила о финансовых результатах за III квартал 2018 финансового года, который закончился для нее 30 ноября 2017 г.

«Общая выручка компании и выручка от подписок на ПО в очередной раз выросли на 20 % год к году. Это произошло благодаря высокому спросу на наши технологии гибридного облака, включая инфраструктурные продукты, контейнерные платформы и решения для управления мультиоблачными и частными облачными средами, – сказал Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), президент и генеральный директор Red Hat. – Усиление нашей стратегической роли в корпоративном ИТ-секторе подтверждается ростом сопутствующих продаж, благодаря которому мы заключили на 30% больше сделок на сумму от $1 млн и выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы также получили прирост выручки от подписок на продукты, связанные с разработкой приложений и другими новыми технологиями, более чем на 40%».

«Стабильная работа компании в III квартале позволила нам увеличить общую выручку на 22%, операционную прибыль по GAAP – на 47%, операционную прибыль не по GAAP – на 25 %, объем операционных денежных средств – на 18%, – отметил Эрик Шандер (Eric Shander), исполнительный вице-президент по операционной деятельности и финансовый директор Red Hat. – Основываясь на результатах этого квартала, мы планируем выйти на уровень $3 млрд по общей годовой выручке».

Общий размер квартальной выручки составил $748 млн, прирост год к году – 22% в долл. США или 20% в постоянных ценах. Квартальная выручка от подписок на ПО составила $657 млн, прирост год к году – 21% в долл. США или 19% в постоянных ценах. Доля доходов от подписок на ПО в квартальной выручке – 88%.

Квартальная выручка от подписок на инфраструктурные продукты составила $495 млн, прирост год к году – 15% в долл. США или 14% в постоянных ценах. Выручка от подписок на продукты, связанные с разработкой приложений и другими новыми технологиями, составила $162 млн, прирост год к году – 44% в долл. США или 42% в постоянных ценах.

Квартальная операционная прибыль по GAAP составила $118 млн, прирост год к году – 47%. С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов и транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, операционная прибыль не по GAAP за III квартал составила $179 млн, что на 25% выше показателей прошлого года. По итогам III квартала операционная рентабельность по GAAP составила 15,8%, не по GAAP – 23,9%.

Чистая квартальная прибыль по GAAP составила $101 млн или $0,54 на акцию по сравнению с $68 млн и $0,37 на акцию за аналогичный период прошлого года.

С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов, транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, и безналичных процентных выплат, связанных с долговыми ценными бумагами, квартальная чистая прибыль не по GAAP составила $133 млн или $0,73 на акцию по сравнению с $111 млн и $0,61 на акцию за аналогичный период прошлого года. При расчете показателей не по GAAP средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении подсчитывается без учета дробления акций в результате конвертируемых займов, поскольку, как ожидается, компания хеджирует любые такие потенциальные дробления.

Объем операционных денежных средств в III квартале составил $160 млн, прирост год к году – 18%. Общий объем денежных средств, а также их эквивалентов и инвестиций по состоянию на 30 ноября 2017 года равнялся $2,32 млрд после обратного выкупа примерно 838 тыс. обыкновенных акций на сумму около $100 млн в III квартале. Остаток лимита средств на обратный выкуп по состоянию на 30 ноября 2017 года составил $399 млн.

На конец III квартала доходы будущих периодов составили $2,11 млрд, прирост год к году – 23%. Положительный эффект от изменения курсов обмена валют в годовом исчислении составил $69 млн. В постоянных ценах прирост совокупного баланса доходов будущих периодов год к году составил бы 19%.

Прогноз на год. Годовая выручка – $2,906-2,911 млрд. Операционная рентабельность по GAAP – 16,1%, операционная рентабельность не по GAAP – 23,9%. Годовая прибыль в расчете на одну акцию по GAAP – около $2,02 из расчета 184 млн акций в обращении. Годовая прибыль в расчете на одну акцию не по GAAP – около $2,88 из расчета 181 млн акций в обращении. Прогнозы прибыли на акцию рассчитаны с учетом запланированных поступлений из других источников в размере $2 млн в квартал и годовой эффективной ставки налога в размере 27%. Ожидаемый размер операционных средств по итогам года – в диапазоне $900-910 млн.