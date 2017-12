Parallels RAS получил поддержку биометрической аутентификации

Parallels совместно с компанией Indeed Identity обеспечила возможность совместного использования системы доставки виртуальных приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (Parallels RAS) и системы строгой аутентификации Indeed Enterprise Authentication (Indeed EA).

Совместное решение позволило организовать сквозную аутентификацию пользователей Parallels RAS при удаленном доступе к приложениям и файлам. Благодаря использованной технологии Indeed ID SSO была реализована единая процедура проверки подлинности в ОС и приложениях.

Для работы с файлами и приложениями пользователям теперь достаточно аутентифицироваться один раз (например, при входе в Windows) по паролю, смарт-карте или отпечатку пальца, при наличии соответствующих устройств. Далее SSO будет автоматически передавать учетные данные в различные внутренние системы безопасности. То есть, пользователям больше не нужно вводить отдельные, разные пароли, в каждую выделенную систему аутентификации. Новое решение обеспечивает автоматическую авторизацию, сохраняя при этом установленные настройки безопасности. Стоит отметить, что в основном подобные инструменты востребованы банками и финансовыми учреждениями, однако успешно применяются и в других сферах.

«Parallels RAS представляет собой современное программное решение по организации удаленного доступа сотрудников к рабочим приложениям и файлам из любой точки мира с любого устройства. Внедрение новой функциональности - очередной шаг к нашему технологическому превосходству», - отметил президент Parallels Яков Зубарев.

Алексей Баранов, генеральный директор Indeed Identity, сказал: «Мы высоко ценим наше плодотворное сотрудничество с Parallels. Благодаря ему повышается качество предоставляемых нами сервисов. Наша работа позволяет использовать технологии строгой аутентификации в приложениях, вне зависимости от способа их доставки пользователю. Важно отметить, что наши программные решения уже активно используются и закрывают реальные потребности существующих клиентов».