«Энергопром» заключил соглашение о сотрудничестве с «1С»

Группа «Энергопром» (ЭПМ) и «1С» подписали генеральное соглашение о сотрудничестве.Документ направлен на установление партнерских отношений компаний для специализированной разработки программных продуктов в части управления производством, внедрения программных и методологических решений на платформе «1С:Предприятие», создания информационных систем, не уступающих лучшим зарубежным аналогам по функциональности, надежности, масштабируемости и безопасности.

Стороны планируют использовать российское программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Первой площадкой, на которой планируется реализовать совместные проекты, станет Новосибирский электродный завод. В дальнейшем успешный опыт будет тиражироваться на другие производственные площадки.

Генеральный директор группы «Энергопром» Виктор Нечуятов отметил: «Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество с 1С, будет способствовать повышению эффективности бизнеса за счет автоматизации процессов как в управлении, так и на производственных площадках».

«Такие соглашения дают нам возможность дальнейшего анализа особенностей работы российских промышленных компаний и закрепления лучших практик управления в инструментах и решениях на платформе "1С:Предприятие 8". Это важное направление нашей работы, и мы продолжим его активно развивать», отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.