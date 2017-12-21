BI Partner завершила реновацию бизнес-аналитики аптечной сети 36,6

BI Partner, входящая в группу «АйТеко», сообщила о завершении проекта по реинжинирингу аналитической информационной инфраструктуры компании «Аптечная сеть 36,6».

В рамках длившегося в течение 2017 года проекта была полностью переработана существовавшая архитектура системы, осуществлен переход на более современную технологическую платформу, реализованы новые идеи, связанные с аналитической обработкой информации для повышения эффективности работы сети.

На момент старта работ в группе 36,6 уже была приобретена BI-платформа QlikView, однако разработанные на ней приложения использовали разрозненные источники, преимущественно базы данных 1С, и не закрывали даже приоритетные задачи анализа. Поэтому главной целью проекта стало формирование единого аналитического пространства и набора информационных панелей для работы с общим массивом данных.

Новой платформой бизнес-аналитики стала Qlik Sense, в котором, по сравнению с предшественником QlikView, использованы более современные технологии визуализации, одинаково успешно функционирующие на мобильных устройствах и ПК. Для бизнес-пользователей это означает максимально наглядные представления, эффектную графику, быструю анимацию при интерактивном анализе и возможность работать на экране смартфонов. В системе рассчитывается более 50 показателей, используемых для анализа чековой статистики, дефектуры, контроля складских запасов, анализа продаж и оценки эффективности маркетинговых акций. В аналитических приложениях Qlik Sense в полном объеме доступны данные по складам и более чем 1900 аптекам сети.

Несмотря на то что в Qlik Sense имеется собственная «in-memory» база данных и ETL-подсистема, способная интегрировать данные из множества источников и обрабатывать огромные информационные массивы, центральным компонентом новой бизнес-аналитики стало классическое реляционное хранилище данных, построенное на платформе MS SQL Server. Это позволило защитить инвестиции, сделанные ранее в решение задач интеграции данных и хранения исторической информации, сделав результат работы потенциально доступным для выполнения и других задач.

«Реализация проекта позволила нам уйти от разрозненных приложений, которые порой выдавали противоречивую информацию, к единой аналитической системе, удачно сочетающей современные технологии визуализации и вычислений в оперативной памяти с апробированными методиками организации хранилищ данных, – отметил Игорь Лабузов, директор по ИТ «Аптечная сеть 36,6». – В ближайшее время мы планируем обогатить хранилище информацией по другим бизнес-областям, добавив к интерактивной аналитике функции регламентной отчетности, доступные в модуле Report4Qlik».

«Проект в сети 36.6 уже не первый, где мы сочетаем аналитику от Qlik с классическими хранилищами данных. Это подтверждает тезис о том, что вопросы организации данных, на которых BI Partner специализируется более 15 лет, по-прежнему не теряют актуальности и значимости», – отметил Илья Шаппо, руководитель практики Qlik компании «БиАй Партнер».