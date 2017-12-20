«Мегафон» запускает программу trade-in для смартфонов Apple и Samsung

«Мегафон» объявил о запуске в Москве программы trade-in: старые смартфоны Apple и Samsung можно сдать в салонах компании и получить скидку на оплату покупки любого другого устройства, страховки или услуг, предоставляемых в торговых точках оператора.

Trade-in — это программа обмена бывших в употреблении смартфонов на скидку при покупке нового товара. Сумма скидки зависит от модели, технического и внешнего состояния устройства. В салонах «Мегафон» принимают смартфоны в рабочем состоянии: без существенных внешних повреждений корпуса и экрана, с работающими кнопками, без признаков повреждений от контакта с водой.

К обмену «Мегафон» принимает смартфоны Apple, начиная от iPhone 4S и новее, и флагманские устройства Samsung, выходившие после 2014 г. К примеру, за Apple iPhone 7 Plus в отличном состоянии можно будет получить скидку в размере 47 000 руб. Стоимость старого устройства идет в зачет при покупке телефонов, аксессуаров и дополнительных услуг.

«Большинство людей в России не могут продать свой телефон, каждый год на полки кладется более 20 млн старых устройств в рабочем состоянии. Мы даем возможность без лишних нервов и времени сдать свое старое устройство и сэкономить на новом устройстве до 40%. Более того, скидку за старые смартфоны можно зачесть за покупку любого товара, а не только на аналогичный – в этом преимущество нашей программы», - отметил Кирилл Шибанов, генеральный директор «Мегафон-Ритейл».

Новый товар можно приобрести в кредит. Кроме того, на него распространяются все действующие маркетинговые предложения и скидки.

Список офисов продаж и обслуживания «Мегафон», участвующих в программе, находится здесь, перечень смартфонов с ценами здесь, требования к принимаемым устройствам здесь.