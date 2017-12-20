«Лаборатория Касперского» нашла невероятно многофункционального Android-троянца

«Лаборатория Касперского» нашла необычный экземпляр мобильного троянца. Зловред, получивший название Loapi, не похож на все прочие вредоносные программы для платформы Android. В силу своей модульной структуры он содержит чрезвычайно широкий набор функций и способен выполнять практически неограниченный набор вредоносных действий на зараженном устройстве: от подписки жертвы на платные сервисы до майнинга криптовалюты. Ранее подобные многозадачные Android-троянцы антивирусным экспертам не встречались. На данный момент «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 45 тысяч попыток заражения зловредом.

Loapi распространяется с помощью рекламных кампаний, в которых пользователи перенаправляются на сайты злоумышленников, где и скачивают зловред. Эксперты «Лаборатории Касперского» насчитали более 20 подобных ресурсов – их доменные имена в большинстве своем отсылают к некоторым антивирусным решениям и одному очень известному порносайту. Сам же троянец маскируется под мобильные защитные решения и приложения для взрослых. После установки Loapi запрашивает права администратора, причем делает это крайне настойчиво и не оставляет пользователю иного выбора, кроме как согласиться, и затем приступает к «работе».

На данный момент Loapi содержит следующие модули: рекламный – используется для агрессивного показа рекламы, а также скрытой накрутки сайтов и аккаунтов в социальных сетях; SMS – используется для выполнения различных операций с текстовыми сообщениями, в частности пересылки SMS злоумышленникам, удаления входящих и отправленных сообщений и т.п.; веб-краулер – служит для оформления на жертву платных подписок, в чем ему помогает SMS-модуль, который скрывает от пользователя сообщение об активации подписки; прокси – позволяет злоумышленникам выполнять HTTP запросы с зараженного устройства, что, в том числе, служит для организации DDoS-атак; майнер – используется для майнинга криптовалюты Monero (XMR).

Помимо способности осуществлять столь широкий спектр вредоносных действий, Loapi также обладает функцией самозащиты. К примеру, троянец активно сопротивляется отзыву прав администратора: в случае попытки пользователя отобрать у него эти права зловред блокирует экран устройства и закрывает окно с настройками. Кроме того, Loapi получает с командного сервера список опасных для себя приложений, например, защитных решений, и в случае обнаружения их на смартфоне жертвы выдает предупреждение о наличии якобы вредоносного ПО с предложением удалить его. Любопытно, что предупреждение «зациклено»: если пользователь откажется от удаления приложения, троянец будет показывать оповещение снова и снова – до тех пор, пока не будет сделан «правильный» выбор.

В процессе исследования зловреда эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили еще одну опасную возможность Loapi. Модуль генерации трафика и майнер настолько сильно «нагрузили» тестовый смартфон, что аккумулятор устройства деформировался и увеличился в размерах буквально через два дня работы троянца.

«Loapi является очень необычным представителем Android-зловредов. Авторы воплотили в нем практически все возможные функции вредоносного мобильного ПО. Однако объясняется это просто: злоумышленники понимают, что гораздо легче один раз заразить устройство и дальше использовать его для нелегального заработка денег самыми разными способами. С помощью Loapi киберпреступники могут подписать жертву на платные услуги, отправлять от ее имени сообщения, использовать смартфон для генерации трафика и майнинга криптовалюты. Для полноты картины не хватает лишь возможности шпионить за пользователем, но благодаря модульной архитектуре троянца этот «недостаток» достаточно легко исправить», – прокомментировал особенности нового мобильного троянца Никита Бучка, антивирусный аналитик «Лаборатории Касперского».