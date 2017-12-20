КРОК представил облачную систему видеоаналитики на базе VisionLabs LUNA

КРОК выпустил на рынок облачную систему видеоаналитики, реализованную на базе платформы VisionLabs LUNA в формате управляемого сервиса. Она доступна из облака КРОК и может использоваться в условиях отсутствия у заказчика собственной IT-инфраструктуры. В перспективе использования сервиса от 3 лет — финансовая экономия для заказчика составит более 30% по сравнению с классическим подходом внедрения on-premise. Минимальные сроки запуска решения – две недели.

Решение будет интересно производственным и промышленным организациям, а также компаниям из сфер ритейла и финансов. Оно позволит повысить уровень физической безопасности на объектах заказчиков, а также оптимизировать HR, логистические и административные процессы.

Сервис позволяет в реальном времени извлекать из видеопотока важную для бизнеса информацию и передавать ее другим корпоративным системам, либо напрямую бизнес-пользователю в виде разнообразных отчетов. Решение не только выделяет и распознает на видео отдельные объекты (людей, транспорт, зоны и т.д.), но и отслеживает сценарии их поведения, а также прогнозирует критичные для бизнеса показатели. При этом вся информация, обрабатываемая системой, хранится в защищенном облаке КРОК.

В рамках сервиса доступны различные опции. Тарификация осуществляется в зависимости от набора услуг, предоставляемых заказчику. В базовый тариф входит формирование отчетов по фиксации прихода и ухода посетителей и сотрудников. Если заказчику необходимо анализировать более сложные сценарии, базовый тариф можно расширить в зависимости от поставленных задач. Например, в качестве дополнительных услуг можно получить отчет с детальным анализом поведения посетителей в точках продаж, фиксацией и последующим анализом начала работы сотрудников, отчет по доступу к особо охраняемым зонам, аналитику цветнографических схем для склада и другие услуги по визуализации отчетов. В случае отсутствия собственной вычислительной инфраструктуры и видеооборудования специалисты КРОК установят на объектах заказчика видеокамеры и предоставят облачные ресурсы под хранение данных.

С помощью нового сервиса сотрудники отделов физической безопасности получают дополнительный инструмент контроля за действиями персонала и посетителей. Это позволяет предотвращать распространенные схемы мошенничества и воровства. Так, за счет использования камер с машинным зрением система выявляет и запоминает отличительные черты попавших в кадр лиц, и узнаёт их впоследствии на других записях. Помимо этого, система фиксирует посетителей из «черного списка», требующих особого внимания служб безопасности. В перспективе планируется реализация возможности реагировать на потенциально опасные ситуации: драки, перекладывание товара в магазинах и супермаркетах и так далее.

HR-специалистам решение предоставляет аналитику по сравнению данных из системы учета рабочего времени и реальной ситуации. Хорошо известны сценарии, когда один сотрудник в начале рабочего дня отмечает помимо себя еще нескольких коллег, которые могут прийти значительно позже. Решение КРОК фиксирует такие ситуации и формирует отчет с подробной информацией о приходе и уходе каждого из сотрудников.

Для специалистов по маркетингу компаний в сфере ритейла интеллектуальная видеоаналитика помогает сформировать отчет о профиле посетителей (примерный возраст, пол, другие визуально определяемые параметры), периодах их «наплыва» и спада, отследить конвертацию анализируемых атрибутов в статистику покупок. Кроме того, система позволяет фиксировать эмоции посетителей. Так, если человек вошел в магазин недовольным, а ушел с хорошим настроением – это может стать поводом для вознаграждения консультантов.

В частности, система видеоаналитики для распознавания сотрудников, как постоянных, так и временных, успешно работает в одном из торговых центров METRO Cash & Carry с целью повышения уровня физической безопасности на объекте.

«Только за первый месяц эксплуатации системы КРОК в торговом центре METRO Cash & Carry мы получили отчет о 3 попытках прохода на объект посторонних людей, а также о нескольких случаях повторного прохода сотрудников. Это существенные показатели для торгового центра, в котором работает порядка 250 сотрудников. Поэтому мы задались целью масштабировать систему на остальные объекты компании до конца 2018 года», — сказал Вячеслав Михайловский, руководитель службы безопасности METRO Cash & Carry Russia.

«Видеоаналитика становится все более востребованной во всем мире. Но если изначально решение было рассчитано только на повышение уровня безопасности, то сегодня возможности применения гораздо шире. Мы понимаем, как важно вовремя получать необходимую для развития бизнеса информацию, поэтому КРОК первым в России предлагает решение по видеоаналитике именно в формате управляемого сервиса. Это позволяет в зависимости от текущих потребностей бизнеса добавлять к системе дополнительный функции, увеличивать или сокращать периодичность предоставления отчетов, пользоваться собственным оборудованием или техникой наших партнеров, брать на себя управление частью функционала или отдать управление специалистам КРОК», — сказал Ярослав Камыс, директор по работе с корпоративными заказчиками КРОК.

«Мы в VisionLabs стараемся создавать такие продукты, которые помогают компаниям функционировать эффективнее и решать конкретные бизнес-задачи. Платформа VisionLabs LUNA уже успешно внедрена в несколько десятков банков в России и СНГ. Сейчас мы стремимся помогать бизнесу в других сферах, таких как ритейл, который мы считаем очень перспективным сектором. Внедрение решений по распознаванию и анализу лиц не ограничиваются сферами безопасности или контроля доступа — мы рады, что можем решать и такие более сложные и глубокие задачи, как обезличенный анализ аудитории и поведения клиентов», — отметил Александр Ханин, генеральный директор и основатель VisionLabs.