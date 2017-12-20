Axoft переходит на электронный документооборот

Axoft перешел на систему электронного документооборота (СЭД). Это позволит компании уменьшить время на передачу документов, снизить расходы на их физическую доставку, сократить случаи утери документации и количество ошибок, вызванных человеческим фактором. На электронный документооборот могут перейти все партнеры Axoft, работающие на территории РФ и имеющие действующее соглашение с дистрибутором.

В качестве СЭД была выбрана система «Диадок», позволяющая создавать и отправлять документы, распределять входящую документацию, согласовывать ее внутри компании, подписывать документы на любом устройстве, приглашать контрагентов, осуществлять хранение и поиск документов, представлять их в контролирующие органы и др.

Благодаря системе электронного документооборота Axoft оптимизирует бизнес-процессы, ускоряет обмен документацией, сокращает затраты на доставку документов. Новая система позволяет высвободить для решения других задач рабочее время, ранее тратившееся на оформление бумажных документов.

Партнеру, для того чтобы перейти на электронный документооборот с Axoft, необходимо подписать соглашение. Для этого обязательно наличие действующего партнерского договора.

«Перед нами стоит задача – максимально автоматизировать бизнес-процессы компании. И переход на СЭД – часть решения этого вопроса. Мы не просто оптимизируем работу подразделений внутри Axoft, но и повышаем эффективность взаимодействия с партнерами», – сказал Вячеслав Бархатов, директор по продажам компании Axoft.