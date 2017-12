Samsung представила смартфоны Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018). Цены

Samsung Electronics представила новинки в серии смартфонов Galaxy A – модели Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018).

Смартфоны Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) оснащены двойной фронтальной камерой, обладают «безграничным» экраном и отличаются эргономичным дизайном.

«В новых моделях популярной среди российских потребителей серии Galaxy А впервые представлена двойная фронтальная камера с поддержкой функции «Живой фокус». Также они унаследовали одну из лучших особенностей наших флагманских смартфонов – безграничный экран, – отметил глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев, – Новинки Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) воплощают наше стремление удовлетворять потребности пользователей, предоставляя им первоклассные функции и максимальное удобство».

В новых смартфонах Samsung Galaxy A8 (2018) с 5,6 дюймовым FHD+ Super AMOLED, 1080x2220 экраном и A8+ (2018) с 6,0-дюймовым FHD+ Super AMOLED 1080x2220 экраном установлена двойная фронтальная камера с разрешением 16 Мп (F1.9) и 8 Мп (F1.9), которая позволяет делать автопортреты днем и ночью. Любители художественных эффектов оценят функцию «Живой фокус», благодаря которой можно настраивать размытие фона на снимке в процессе фотографирования или после – в галерее. Кроме того, селфи всегда можно украсить стикерами или отретушировать в Beauty режиме.

Основная 16-мегапиксельная камера обладает светочувствительным объективом F1.7 и позволяет делать детализированные и яркие снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Технология цифровой стабилизации видеоизображения (VDis) позволяет забыть о дрожании камеры при съемке видео, а с встроенной функцией Hyperlapse вы сможете записать и поделиться длинной историей, снятой в ускоренном режиме с безупречной стабилизацией.

При просмотре фильмов или в компьютерных играх новые модели Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) устанавливают новый стандарт восприятия, позволяя буквально погрузиться в происходящее на экране. Благодаря безграничному экрану с соотношением сторон 18.5:9 можно смотреть изображение с кинематографическим качеством. Корпус из металла и стекла, плавные линии и эргономичный дизайн делают просмотр контента и взаимодействие с ним еще более удобным. Смартфоны Galaxy A8 и A8+ доступны в трех цветах: черный, золотой или синий.

Обе модели поддерживают функцию «Всегда включенного экрана» (Always On Display), что позволяет постоянно оставаться в курсе событий без необходимости разблокировки смартфона. Благодаря поддержке сервиса Samsung Pay больше не потребуется брать с собой бумажник. Поддержка технологий Magnetic Secure Transmission (MST) и Near Field Communication (NFC) в смартфонах Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) позволяет использовать их для оплаты покупок практически везде вместо банковских карт. Все транзакции, осуществляемые через сервис Samsung Pay, защищены, а сам сервис максимально прост в использовании. Все, что необходимо для осуществления оплаты, – провести смартфоном по терминалу и подтвердить транзакцию сканированием отпечатка пальца.

Модели Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) выполнены в пыле- и влагозащищенном корпусе, соответствующем стандарту IP68 , который предохраняет смартфон от дождя, песка и пыли и позволяет использовать его практически в любой ситуации. Помимо этого, модели оснащены слотами для карт microSD, благодаря чему доступная память может быть расширена до 256 ГБ.

Смартфоны Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) поступят в продажу с 1 января 2018 года. Рекомендованная розничная цена составит 34 990 руб. для Samsung Galaxy A8 и 37 990 руб. для Samsung Galaxy A8+.