«Облакотека» предоставила облачные ресурсы для «Металлобазы №1»

«Облакотека» объявила о том, что партнер компании использовал облачные ресурсы для обеспечения непрерывности бизнес-процессов розничной сети «Металлобазы №1» при проведении масштабных работ по модернизации серверного оборудования.

Компания «Металлобаза №1» — крупный металлотрейдер Краснодарского края с собственной системой логистики и обновляемой товарной базой — обратилась к партнеру «Облакотеки». компании «Дата8», по вопросу модернизации серверного оборудования.

В задачи компании входило осуществление миграции всех виртуальных серверов на платформу HyperV, обеспечение оптимизации ресурсов на программном уровне и выполнение настройки аппаратных ресурсов. Миграция должна была осуществиться на то же самое «железо», но с развернутой платформой виртуализации на Hyper-V.

Учитывая внушительные размеры компании, основным условием было проведение работ с минимальными временными задержками рабочего процесса предприятия, что было достаточно сложно реализовать. «Дата8» было предложено воспользоваться облачными мощностями в качестве временной площадки на период проведения работ без использования дополнительного оборудования и существенных затрат.

Решение «облако на подмену» позволило минимизировать простои бизнес-процессов, связанные с миграцией, перенастройкой и прочими работами на серверном оборудовании, требующими длительных отключений. Заказчику удалось избежать дополнительных затрат, связанных с покупкой или предоставлением оборудования на подмену. Расходы на инфраструктуру удалось свести к минимуму. Общие затраты «Металлобазы» составили около 15 тыс. руб., что более чем в десять раз меньше затрат по сравнению со сценарием с предоставлением подменного оборудования, на который вначале ориентировался заказчик.

Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», отметил: «Проект реализован в строго ограниченных временных рамках. Одной из главных проблем была возможная остановка рабочих процессов при использовании дополнительного «железа» на подмену, что абсолютно недопустимо для такой крупной компании, как «Металлобаза №1». Еще одним осложняющим фактором служила значительная потеря прибыли в момент простоя предприятия. Всего этого получилось избежать благодаря решениям Облакотеки. Дополнительным плюсом для клиента являлась стоимость работ с «облаком на подмену», которая в разы была меньше использования подменного железа. Мы всегда рекомендуем своим партнерам использовать облачные технологии в подобных ситуациях, так как они страхуют ваш бизнес от потерь и убытков».