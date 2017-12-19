HP начинает российские продажи премиальных ноутбуков HP Spectre. Цены

HP объявила о старте продаж В России премиальных ноутбуков HP – новых HP Spectre x360 и HP Spectre 13. Новые HP Spectre созданы специально для тех, кому нужен не просто ноутбук, а устройство, воплощающее самые последние технологические разработки и одновременно подчеркивающее стиль своего владельца. Они позволят работать когда угодно и где угодно без компромисса в производительности, времени автономной работы и тонкости корпуса.

HP Spectre 13 и HP Spectre x360 - это мощные ПК: благодаря четырехъядерным процессам Intel Core 8 поколения, SSD-дискам и другим передовым технологическим функциям, они справляются со всеми офисными приложениями, серфингом в интернете, работой с мультимедиа и многим другим .

HP Spectre 13 является одним из самых тонких ноутбуков в мире толщиной всего 10,4 мм, оснащенный сенсорным экраном. Ноутбук выполнен в корпусе из алюминия и углеродного волокна, в белом цвете с золотистыми акцентами или в темно-серебристом с медными акцентами. 2 из 3 портов USB-C поддерживают Thunderbolt для скоростной передачи данных до 40 Гбит/с. 4K дисплей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass NBT (разрешение зависит от конфигурации).

HP Spectre 13

Ноутбук имеет мощные динамики и полноразмерную клавиатуру с подсветкой от края до края. В системе применяются процессоры Intel Core i5 и i7 8 поколения, до 1 ТБ на твердотельном накопителе, память LPDDR3 до 16 ГБ.

Ноутбук обеспечивает до 11,5 часов автономной работы, зарядка батареи с 0% до 50% происходит всего за 30 минут.

HP Spectre x360 получил усовершенствованный дизайн: элегантный корпус из алюминия в серебристом, темно-серебристом с медными акцентами и в розово-золотистом цветах. Батарея обеспечивает до 16,5 часов автономной работы.

HP Spectre x360

13-дюймовый сенсорный дисплей с ультратонкой рамкой и прочным стеклом Corning Gorilla Glass NBT поддерживает разрешение 4K (разрешение зависит от конфигурации). Ноутбуки выполнены на процессорах Intel Core i5 и i7 8 поколения, поддерживают до 16 ГБ памяти LPDDR3 и до 1 ТБ на твердотельном накопителе. В ноутбуках предусмотрен считыватель отпечатков пальцев, защита от подглядывания (доступно не во всех конфигурациях) , инфракрасная FHD-камера HP Wide Vision для распознавания лица, а также перо Windows Ink для рисования и рукописного ввода.

Сенсорный экран HP Spectre x360

Ноутбук HP Spectre 13 уже доступен в продаже по цене от 99990 руб. Ноутбук HP Spectre x360 также доступен в продаже по цене от 94990 руб.