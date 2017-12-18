«Яндекс» набирает начинающих разработчиков в «Школу разработки интерфейсов»

Компания «Яндекс» открыла новый набор в проект «Школа разработки интерфейсов» (ШРИ), который объединяет начинающих разработчиков и всех тех, кто мечтает создавать мобильные продукты.

Занятия начнутся в марте и будут проходить по вечерам в московском офисе «Яндекса». Участвовать в проекте могут и жители других городов. Иногородним слушателям «Яндекс» оплатит дорогу и проживание.

Программа ШРИ состоит из двух частей: сначала лекции и практические занятия, а затем работа над настоящими проектами вместе с дизайнерами и менеджерами «Яндекса».

Нынешняя «Школа» — шестая по счету. Каждый год в ШРИ поступает несколько десятков человек. Часть из них после окончания учебы остаётся в «Яндексе». Выпускники «Школы» работают над «Поиском», «Картами», «Маркетом», «Метрикой» и другими популярными сервисами.

Для участия необходимо подать заявку в Школу разработки интерфейсов, зарегистрироваться и выполнить тестовые задания.

Прием работ закроется между 15 и 31 января — как только наберется достаточное количество претендентов с хорошо выполненным заданием.