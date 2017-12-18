«Техносерв Консалтинг» провела аудит ИТ-систем «Ингосстраха»

«Техносерв Консалтинг» провела анализ финансовых потерь бизнес-подразделений «Ингосстрах» от простоя информационных систем. Основной целью проекта «Анализ потерь бизнеса от простоев систем (BIA)» (Business Impact analysis – анализ воздействия на бизнес) является расчет стоимости возможных потерь бизнес-подразделений от простоя ИТ-систем, а также определение наиболее критичных функций/процессов для оптимальной работы компании и поддерживающих их ИТ-систем.

Основные задачи проекта: определить перечень возможных угроз прерывания нормальной работы бизнес-процессов; проанализировать и оценить возможные потери от простоев бизнес-процессов при наступлении рисков; определить требования к доступности и необходимой скорости восстановления ИТ-систем и поддерживающей инфраструктуры; определить оптимальные уровни доступности ИТ-сервисов и заключить соответствующие соглашения между ДИТ и бизнес-подразделениями; разработать описание первичного процесса управления непрерывностью бизнеса; выработать рекомендации по минимизации рисков и простоев.

С целью сбора необходимой для анализа информации было проведено обследование наиболее критичных с точки зрения простоя подразделений компании. Была проанализирована информация как о бизнесе подразделений (целях, задачах, процессах, ИТ-системах и ресурсах, используемых подразделениями в своей работе), так и о последствиях прерывания деятельности подразделений, связанных с недоступностью ИТ-сервисов.

Помимо проведения анализа потерь бизнеса «Техносерв Консалтинг» с командой сотрудников страховой компании разработали и предложили к использованию соглашения об уровне сервиса SLA (Service Level Agreement), что на практике позволяет стандартизовать регламенты поддержки и сопровождения систем в едином простом формате для менеджмента компании, сотрудников бизнес-подразделений и ИТ-службы.

В результате руководство компании получило прозрачные процессы контроля качества ИТ-услуг. Применение SLA позволило управлять рисками и оценивать финансовую целесообразность модернизации информационных систем и оборудования.

«С помощью проведенного анализа отказоустойчивости информационных систем мы смогли определить, какие процессы для бизнес-подразделений «Ингосстраха» являются критически важными, какие из них требуют первостепенного внимания в планировании восстановления при сбоях и на этапах тестирования. Данный анализ использует объективные, в том числе, стоимостные, критерии для выбора именно тех процессов, которые наиболее критичны для компании, а разработка соглашений о поддержке ИТ-сервисов положительно сказывается на процессе планирования ИТ-бюджета. Мы уверены, что результаты данного проекта носят объективный характер и будут эффективно использованы в дальнейшем», – отметила директор по развитию бизнеса «Техносерв Консалтинг» Елена Козлова.

«Мы идем в ногу со временем, автоматизируя взаимодействие с клиентами, а также внедряя ИТ-системы, которые позволяют упростить и ускорить решение задач заказчиков и сотрудников. В результате ИТ-трансформации компании, над которой мы работаем вместе с нашим проверенным партнёром «Техносерв Консалтинг», мы ожидаем добиться максимальной стабильности работы информационных систем, повысить уровень доступности и удобство использования сервисов клиентами, партнёрами и сотрудниками «Ингосстраха», – сказал вице-президент по информационным технологиям компании «Ингосстрах» Алексей Клепиков.